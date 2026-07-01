3 người đàn ông đuối nước từ sự chủ quan

Các vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước do tâm lý chủ quan và thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn.

Chiều 30/6, vụ đuối nước xảy ra tại khu vực đập tràn khu phố Măng, xã Bá Thước (Thanh Hóa). Nạn nhân là Tr.V.S. (sinh năm 2009), trú tại thôn Thung Tâm, xã Điền Lư.

Kênh thủy lợi nơi xảy ra vụ đuối nước

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ khẩn trương chuẩn bị phương tiện, trong đó có xuồng cứu hộ, để tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 18h30 cùng ngày lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, anh L.V.T (SN 1985), trú tại phường Hạc Thành, đưa con xuống biển Sầm Sơn tắm và không may gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, tối hôm trước anh T. đã sử dụng nhiều rượu bia. Trong quá trình tắm biển, sự cố đuối nước xảy ra, lực lượng cứu hộ phải khẩn trương triển khai cứu nạn.

3 cháu nhỏ đi cùng đã được cứu an toàn. Riêng anh T. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Được biết, anh T. thuộc diện bơi giỏi, thường xuyên xuống biển tắm nhưng do chủ quan dẫn tới hậu quả đau lòng.

Đến khoảng giữa trưa ngày 30/6, một vụ đuối nước khác xảy ra trên tuyến kênh thủy lợi thuộc địa bàn xã Thọ Xuân. Nạn nhân là anh N.V.N (sinh 2001).

Thời điểm xảy ra vụ việc, đơn vị quản lý công trình thủy lợi đang vận hành bơm nước phục vụ sản xuất vụ gieo cấy nên mực nước trên kênh dâng cao, dòng chảy mạnh và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Các vụ đuối nước liên tiếp trong một ngày cho thấy nguy cơ mất an toàn tại các khu vực sông, hồ, đập tràn, kênh mương và bãi tắm, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng khi nhu cầu vui chơi, giải nhiệt của người dân tăng cao.

Các lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tắm tại những khu vực không được phép hoặc nơi có dòng chảy xiết, đập tràn, kênh thủy lợi đang vận hành.

Người vừa sử dụng rượu bia, sức khỏe không bảo đảm hoặc trẻ em không có người lớn giám sát cũng không nên xuống nước để tránh những tai nạn đáng tiếc.

Khi phát hiện người gặp nạn, cần nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng, đồng thời thực hiện các biện pháp cứu hộ phù hợp, tránh lao xuống cứu trong điều kiện không bảo đảm an toàn, gây thêm thiệt hại về người.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: congly.vn