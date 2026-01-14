3 cựu Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ cấp đất tái định cư sai ra sao?

Ông Đào Văn Ngọc, cựu Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cũ, nghe đọc quyết định bắt - Ảnh: Tư liệu TTO

Ngày mai (15-1), Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử vụ án "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến sai phạm trong việc cấp đất bồi thường, tái định cư tại TP Long Xuyên (cũ).

Vụ án có 3 cựu Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên và 26 cán bộ, lãnh đạo các đơn vị liên quan bị đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2022, Võ Văn Trung (Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Long Xuyên và Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên - đã chết) lợi dụng chức vụ được giao để lập khống hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm trục lợi.

Cụ thể, Trung làm khống 5 hồ sơ tái định cư, tự soạn quyết định giao đất cho người thân trong gia đình, cắt ghép chữ ký của lãnh đạo UBND TP Long Xuyên, lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả rồi hoàn tất thủ tục xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, Trung chuyển nhượng cho người khác để hưởng lợi.

Mở rộng điều tra giai đoạn 2010-2022, cơ quan chức năng xác định Trung đã làm khống tổng cộng 23 hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng tái định cư. Sau khi sai phạm bị phát hiện, ngày 1-8-2022, Trung tự sát.

Cơ quan điều tra kết luận, các ông Nguyễn Bảo Sinh, Đào Văn Ngọc, Huỳnh Giang Sơn (đều là cựu Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên) cùng 26 cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai, Bộ phận một cửa và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Long Xuyên đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, thẩm định hồ sơ, dẫn đến việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6,8 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Bảo Sinh, cựu Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cũ, bị bắt liên quan đến cấp đất tái định cư khống - Ảnh: Tư liệu TTO

Trong đó, ông Nguyễn Bảo Sinh ký 16 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 4,89 tỉ đồng; ông Đào Văn Ngọc ký 10 hồ sơ, thiệt hại hơn 3,5 tỉ đồng; ông Huỳnh Giang Sơn ký 1 hồ sơ, thiệt hại 1,53 tỉ đồng. Nhiều cán bộ khác cũng bị xác định có trách nhiệm liên quan, gây thiệt hại từ hàng trăm triệu đến vài tỉ đồng.

Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử 29 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ UBND TP Long Xuyên cũ sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 và 16-1.

