Bão số 10 gây thiệt hại sơ bộ tại các tỉnh ước tính 8.780 tỷ đồng

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cập nhật thông tin đến 18h00 ngày 1/10, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây lũ lớn trên các sông từ Bắc Bộ đến Hà Tĩnh, ở mức báo động 2 - 3, có nơi vượt báo động 3. Mực nước trên Sông Lô tại Hà Giang đạt 106,47m, vượt báo động 3 tới 3,47m và cao hơn lũ lịch sử năm 1969 là 0,9m. Sông Bưởi tại Kim Tân (Thanh Hóa) đạt 14,33m, vượt báo động 3 và vượt lũ lịch sử 0,08m.

Hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong cùng một gia đình ở Tuyên Quang vào sáng 30/9.

Cập nhật đến 17h ngày 1/10, nhiều sông chính đang dao động hoặc xuống dần sau đỉnh lũ: Sông Lô tại Tuyên Quang 25,7m, sông Thao tại Lào Cai 80,06m, sông Thương tại Bắc Ninh 15,75m, sông Hoàng Long tại Ninh Bình 4,65m.

Tại Thanh Hóa, các sông Yên, Mã, Lèn và Bưởi đều đang xuống sau khi đạt đỉnh lũ trong những ngày trước đó. Ở Nghệ An, sông Cả, sông Lam và các phụ lưu cũng đang dao động quanh mức báo động.

Trước tình hình này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân vùng trũng thấp, ven sông, suối chủ động phòng tránh, theo dõi mực nước, chấp hành hướng dẫn của chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo cập nhật lúc 17h ngày 1/10, bão số 10 kết hợp mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh từ Lào Cai đến Đà Nẵng.

Bão số 10 khiến 54 người chết và mất tích, 140 người bị thương. Trong đó, 34 người chết (chủ yếu do lũ, sạt lở đất, cây đổ, lật thuyền, nước cuốn) và 20 người mất tích. Các tỉnh chịu thiệt hại nặng về người gồm Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.

Về nhà cửa và cơ sở hạ tầng, bão số 10 khiến 153 ngôi nhà bị sập, đổ; 154.565 nhà hư hỏng, tốc mái. Giao thông bị ách tắc tại 3.035 điểm; 20.022m kè, bờ sông, bờ biển bị sạt lở.

Về nông nghiệp và thủy sản, bão số 10 làm 48.714 ha lúa, hoa màu bị ngập; 1.524 con gia súc và 381.567 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 13.334 ha thủy sản bị thiệt hại.

Bão số 10 cũng làm 1.130 điểm trường bị ảnh hưởng; 8.294 cột điện gãy, đổ, gần 2,7 triệu khách hàng mất điện, trong đó còn 774.559 khách hàng chưa khôi phục; mạng viễn thông một số nơi bị mất kết nối; 63.608 cây xanh gãy đổ.

Thiệt hại kinh tế sơ bộ tại các tỉnh ước tính 8.780 tỷ đồng, trong đó, Hà Tĩnh thiệt hại lớn nhất với 6.000 tỷ đồng, Nghệ An 1.627 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Lào Cai 75 tỷ đồng.

Các địa phương đang khẩn trương rà soát, tổng hợp thiệt hại và triển khai biện pháp khắc phục hậu quả.

