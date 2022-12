220 người nộp thuế nợ thuế 827 tỷ đồng ở Nghệ An

Văn phòng Ban quản lý dự án và sàn giao dịch bất động sản Minh Khang ở đường Lê Nin, TP. Vinh, Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Cục Thuế tỉnh Nghệ An ngày 22/12/2022 đã có thông báo số 3296/TB-CT thông báo về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Nghệ An thực hiện công khai thông tin 220 người nốp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 30/11/2022 với số tiến hơn 827,9 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang (có địa chỉ tại số 9-11E, đường Trần Phú, phường 4, quận 5, TP.HCM) đứng đầu danh sách nợ thuế với số tiền nợ lên đến hơn 312,5 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thương mại Minh Khang được thành lập từ năm 1995, do bà Nguyễn Thị Thu làm đại diện pháp luật. Công ty này được biết đến là chủ đầu tư dự án “Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh Dược - Thiết bị vật tư y tế và nhà ở” tại xã Nghi Phú, TP. Vinh. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 521/QĐ.UBND.ĐT ngày 6/2/2007.

Theo phê duyệt ban đầu, dự án gồm 1 khách sạn 3-4 sao diện tích 3.792 m2; siêu thị dược - thiết bị y tế, văn phòng cho thuê 3.350 m2; khu khám chữa bệnh 368 m2; nhà ở liền kề 115 m2/50 hộ, nhà biệt thự 350 m2/15 hộ, nhà phố vườn 184 m2/15 hộ, nhà ở xã hội và nhà công nhân viên từ 45 - 90 m2/90 hộ; đất giao thông 1,35 ha; đất cây xanh 1,39 ha...

Dự án được triển khai từ năm 2010. Trong quá trình triển khai, dự án này liên tục dính các vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng. Từ năm 2015 đến nay, Đội quản lý trật tự xây dựng TP. Vinh đã nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng đối với chủ đầu tư dự án.

Công ty TNHH Thương mại Minh Khang cũng là chủ đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn. Bệnh viện này đi vào hoạt động từ ngày 15/1/2009 với tổng vốn đầu tư 10 triệu USD (175 tỷ đồng), diện tích 10.000 m2 giữa trung tâm TP. Vinh

Năm 2016, Minh Khang từng vướng vào vụ lùm xùm nợ 8 tháng lương của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn và đến nay đã ngừng hoạt động.

Ngày 16/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang - Trưởng ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đứng thứ 2 trong danh sách nợ thuế là CTCP Xây dựng 16-Vinaconex (có địa chỉ tại số 16, đường An Dương Vương, phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An) với số nợ hơn 66,2 tỷ đồng.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, CTCP xây dựng 16 Vinaconex có 16 ngành nghề kinh doanh, trong đó, lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoạc đi thuê. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2004, người đại diện pháp luật là ông Thái Văn Bá.

Tại Nghệ An, công ty này là chủ đầu tư của Dự án xây dựng nhà cao 15 tầng - khối 13, 14 ở phường Trường Thi, TP.Vinh; Khu nhà ở liền kề và văn phòng ở phường Trường Thi; Dự án xây dựng khu tái định cư xã Hưng Hoà, TP. Vinh (đã bị tỉnh Nghệ An thu hồi vì không triển khai)...

Ngoài ra, Công ty TNHH An Thịnh Khang (Nghệ An) tiếp tục có tên trong danh sách nợ thuế với số nợ hơn 63,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (TP.HCM) hơn 63,4 tỷ đồng; CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 hơn 24,8 tỷ đồng; CTCP 482 (Nghệ An) hơn 24,2 tỷ đồng; CTCP tư vấn và xây dựng công trình Miền Trung hơn 13,7 tỷ đồng; CTCP Xây dựng số 9.1 hơn 11,1 tỷ đồng; CTCP gạch ngói Sông Lam 10,6 tỷ đồng; CTCP Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An 10,3 tỷ đồng…

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn