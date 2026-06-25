2 loại quả ít tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, loại số 1 rất phổ biến ở quê

Quả dứa

Dứa là loại quả giàu dinh dưỡng, ít tồn dư thuốc trừ sâu và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong một thử nghiệm trên 360 mẫu dứa, có tới 90% không phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu. Điều này một phần nhờ lớp vỏ dày của dứa, giúp bảo vệ phần thịt bên trong khỏi các tác động từ môi trường và hóa chất bên ngoài.

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Không chỉ an toàn tương đối về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dứa còn là loại quả giàu giá trị dinh dưỡng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dứa cung cấp dồi dào vitamin C, mangan, chất xơ cùng enzyme bromelain hợp chất có nhiều lợi ích đối với hệ tiêu hóa và miễn dịch.

Bromelain trong dứa được biết đến với khả năng hỗ trợ chống đông máu bằng cách phân giải fibrin dư thừa, từ đó góp phần giảm nguy cơ hình thành huyết khối và các bệnh lý tim mạch.

Bên cạnh đó, enzyme này còn có đặc tính kháng viêm tự nhiên. Một số nghiên cứu cho thấy bromelain có thể hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm, bao gồm viêm khớp và viêm mô, nhờ khả năng điều hòa phản ứng viêm trong cơ thể.

Dứa cũng là nguồn vitamin C phong phú chất chống oxy hóa quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại, đồng thời hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.

Ngoài ra, dứa chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như flavonoid và axit phenolic, giúp giảm stress oxy hóa yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính.

Không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong, dứa còn có lợi cho làn da. Hàm lượng vitamin C cao hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen, giúp da săn chắc, giảm nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi.

Với hệ tiêu hóa, bromelain kết hợp cùng chất xơ giúp phân giải protein, giảm đầy hơi, khó tiêu và hỗ trợ hoạt động đường ruột hiệu quả hơn.

Bơ "siêu thực phẩm" sạch, giàu chất béo tốt

Bên cạnh dứa, bơ cũng là một trong những loại quả được đánh giá có mức dư lượng thuốc trừ sâu rất thấp.

Theo các khảo sát của Nhóm Công tác Môi trường (EWG), chỉ khoảng 1% mẫu bơ được phát hiện có dấu vết thuốc trừ sâu. Lớp vỏ dày chính là "lá chắn tự nhiên" bảo vệ phần thịt bên trong.

Bơ nổi bật với hàm lượng chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch, hỗ trợ duy trì cân nặng ổn định và giảm nguy cơ béo phì. Ngoài ra, loại quả này còn giàu vitamin A, C, E, K cùng nhóm vitamin B và kali những dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe tổng thể.

Đặc biệt, vitamin K trong bơ hỗ trợ quá trình hấp thu canxi, góp phần tăng cường sức khỏe xương và phòng ngừa loãng xương. Một số nghiên cứu cũng cho thấy bơ có thể cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ tiểu đường.

Các hợp chất chống viêm tự nhiên trong bơ giúp giảm tình trạng viêm mạn tính, từ đó góp phần bảo vệ tim mạch, mô và các cơ quan trong cơ thể.

Kinh nghiệm để giảm tiếp xúc với thuốc trừ sâu trên tất cả trái cây

Dù nhiều loại trái cây có mức tồn dư thấp, việc giảm tiếp xúc với thuốc trừ sâu vẫn rất quan trọng. Một số biện pháp đơn giản gồm:

Rửa kỹ dưới nước sạch: Có thể dùng bàn chải mềm để làm sạch bề mặt, kể cả với trái cây có vỏ dày.

Gọt vỏ khi cần thiết: Giúp giảm đáng kể lượng hóa chất tồn dư, nhưng cũng có thể làm mất một phần chất dinh dưỡng ở lớp vỏ.

Ưu tiên sản phẩm hữu cơ: Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp trong canh tác.

Chọn nông sản địa phương: Hỗ trợ mô hình nông nghiệp bền vững, giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng xử lý hóa học kéo dài.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn