14 năm làm dâu gia tộc tỷ phú: Đây chính là "vũ khí" đắt giá giúp Tăng Thanh Hà giữ trọn vương miện ngọc nữ nơi hào môn

Nhắc đến các cuộc hôn nhân kiều nữ - đại gia của showbiz Việt, người ta thường nghĩ ngay đến những bản hợp đồng ngầm, những thị phi rạn nứt hay cuộc sống nhung lụa nhưng thiếu tự do. Thế nhưng, suốt hành trình gần 14 năm gắn bó bên cạnh doanh nhân Louis Nguyễn và bước qua cánh cổng của gia tộc tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Tăng Thanh Hà đã chứng minh một điều hoàn toàn ngược lại.

Không cần phô trương hột xoàn chục tỷ, cũng chẳng cần lên tiếng tranh đấu, "ngọc nữ màn ảnh" vẫn giữ vững vị thế vững chắc, nhận được sự kính trọng từ gia đình chồng và sự ngưỡng mộ tuyệt đối từ công chúng. Bí quyết nằm ở hai chữ: EQ cao – thứ "vũ khí" vô hình nhưng quyền lực nhất của người phụ nữ.

Bản lĩnh "nàng dâu nghìn tỷ": Dung hòa các mối quan hệ và quy tắc "lùi một bước để tỏa sáng"

Làm dâu một gia tộc lớn, nơi có cấu trúc gia đình phức tạp với cả mẹ đẻ của chồng (bà Cristina Serrano) lẫn mẹ kế (cựu diễn viên - doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên) cùng các anh em, là thử thách không hề nhỏ cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, Hà Tăng đã xử lý tất cả bằng sự tinh tế đỉnh cao.

Hà Tăng có mối quan hệ tốt với nhà chồng

Trên trang cá nhân, công chúng không ít lần trầm trồ khi thấy cô dành những lời chúc ngọt ngào, kính trọng bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt cho bố chồng, tôn vinh mẹ chồng cũ và giữ mối quan hệ cực kỳ văn minh với mẹ kế Thủy Tiên. Trong các đại tiệc của tập đoàn IPPG, người ta luôn thấy Tăng Thanh Hà xuất hiện thanh lịch, sang trọng nhưng khéo léo chọn vị trí đứng ở góc hoặc phía sau để nhường trọn "spotlight" cho các nhân vật chính của gia đình chồng.

Thay vì đóng vai một "bà hoàng" thụ hưởng, cô chinh phục gia tộc bằng hình ảnh người phụ nữ gìn giữ ngọn lửa gia đình. Căn bếp của biệt thự Thảo Điền luôn đỏ lửa với những mâm cỗ truyền thống ngày Tết do chính tay cô đạo diễn, hay những món bánh Tây kỳ công thết đãi đại gia đình vào dịp cuối tuần. Đó không chỉ là nghĩa vụ làm dâu, đó là cách cô kết nối mọi thành viên bằng sự chân thành.

Tuyệt chiêu giữ lửa hôn nhân

Hơn một thập kỷ chính thức chung một nhà, cuộc hôn nhân của Hà Tăng và doanh nhân Louis Nguyễn vẫn ngọt ngào như ngày đầu. Đỉnh cao EQ của Hà Tăng nằm ở cách cô tôn vinh người đàn ông của mình trước truyền thông.

"Anh ấy luôn đặt tôi và các con lên trước bản thân mình và anh ấy cảm thấy hạnh phúc nhất khi thấy chúng tôi hạnh phúc. Tôi rất biết ơn vì có anh ấy trong đời" , Hà Tăng từng xúc động nhắn nhủ tới ông xã.

Trên mạng xã hội, cô không tiếc lời gọi chồng là "my Best Friend" (người bạn thân nhất) hay thậm chí là từ "ấy" vô cùng gần gũi, đáng yêu. Việc một người phụ nữ xinh đẹp, độc lập vẫn sẵn sàng lùi lại một bước để làm "hậu phương", tôn vinh cái tầm của người chồng là chất xúc tác giúp Louis Nguyễn ngày càng trân trọng và tự hào về vợ. Cô đồng hành cùng chồng trong các sự kiện giao thương quốc tế với thần thái một phu nhân tinh tế, vừa là bạn đời, vừa là đối tác xứng tầm.

Nguyên tắc "vàng" đối mặt với thị phi

Sống trong nhung lụa nhưng Hà Tăng chọn lối sống tối giản đến bất ngờ. Thay vì khoe xe sang, túi hiệu, trang cá nhân của cô ngập tràn hình ảnh bình dị: hai vợ chồng cùng dắt cún đi dạo, đạp xe buổi sáng, hay chăm sóc vườn cây.

Đặc biệt, trước bất kỳ tin đồn ác ý hay sóng gió dư luận nào bủa vây gia tộc, Tăng Thanh Hà luôn thực thi triệt để nguyên tắc "im lặng là vàng". Cô không giải thích, không đôi co, không dùng mạng xã hội để thanh minh. Câu trả lời duy nhất của cô luôn là những bức ảnh nụ cười rạng rỡ bên chồng con – một cách "dập" thị phi vừa văn minh vừa bản lĩnh.

EQ cao của cô còn thể hiện ở ranh giới thép để bảo vệ các con (Richard, Chloe và Mason). Suốt nhiều năm, cô kiên quyết giấu mặt các con trước truyền thông, chỉ chia sẻ góc nghiêng hoặc bóng lưng. Hà Tăng hiểu rõ cái giá của sự nổi tiếng và cô lựa chọn trả lại cho các con một tuổi thơ bình yên, không bị soi mói.

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Bước ra khỏi cái bóng "dâu hào môn" bằng sự tự chủ tài chính

Một người phụ nữ có EQ cao hiểu rằng, sự tôn trọng lớn nhất trong một gia đình giàu có không đến từ việc biết nghe lời, mà đến từ sự độc lập.

Dù làm dâu nhà tỷ phú, Hà Tăng chưa bao giờ ngừng làm việc. Cô tự tay xây dựng đế chế kinh doanh riêng của mình, từ chuỗi nhà hàng hải sản danh tiếng, thương hiệu thời trang thiết kế đến công ty kinh doanh phân phối. Việc tự chủ tài chính mang lại cho cô cái uy riêng, giúp cô đứng hiên ngang bên cạnh chồng với tư thế một người phụ nữ tự làm chủ cuộc đời mình, chứ không phải một "búp bê trong tủ kính".

Tăng Thanh Hà của tuổi U40 không còn là cô Trúc của Bỗng dưng muốn khóc, nhưng cô đã trở thành "vương hậu" đích thực trong thế giới của chính mình. Giữa một showbiz đầy rẫy những hào nhoáng và rạn nứt, trí tuệ cảm xúc chạm đỉnh chính là chiếc vương miện vô hình giúp Tăng Thanh Hà giữ trọn vẹn sự bình yên, hạnh phúc và đẳng cấp của một ngôi sao hạng A đích thực khi làm dâu hào môn.

Tác giả: VV

Nguồn tin: Phụ nữ mới