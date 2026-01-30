10 thay đổi nhỏ trong ăn uống có thể tạo khác biệt lớn cho tuổi thọ

Dầu ôliu nguyên chất là thành phần chủ chốt của chế độ ăn Địa Trung Hải, vốn được chứng minh giúp tăng tuổi thọ. (Nguồn: Getty Images)

Dù ai cũng có mong muốn sống thật lâu nhưng việc thay đổi toàn bộ lối sống là điều không dễ. Không phải ai cũng có thể từ bỏ đồ ngọt hay ăn đủ khẩu phần rau mỗi ngày. Nhưng theo các chuyên gia, điều đó không bắt buộc.

Bác sỹ Amanda Kahn, chuyên gia nội khoa và trường thọ tại New York, cho rằng bạn không cần nói lời chia tay với những món ăn yêu thích để sống lâu hơn. Việc sống lâu không nằm ở việc kiêng khem cực đoan mà ở những điều chỉnh nhỏ, duy trì đều đặn mỗi ngày. Những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ có thể mang lại tác động sâu sắc.

The Huffpost cũng dẫn nhận định của bác sỹ Florence Comite cho rằng con người dễ duy trì những thay đổi nhỏ hơn là sự chuyển hướng lớn. Nhiều chế độ ăn thất bại vì đòi hỏi sự hy sinh quá mức. Trong khi đó, các lựa chọn thay thế đơn giản, ngon miệng lại dễ được chấp nhận hơn.

Dưới đây là những gợi ý từ các chuyên gia giúp cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Giảm đường ẩn trong thực phẩm

Hạn chế đường tinh luyện là điều cần thiết. Nhiều sản phẩm quen thuộc như bơ đậu phộng, bánh mỳ, nước sốt cà chua, tương cà hay sữa hạt đều có phiên bản không thêm đường. Việc đọc nhãn và chọn sản phẩm ít hoặc không đường có thể tạo khác biệt lớn.

Dùng dầu ôliu nguyên chất thay bơ

Dầu ôliu nguyên chất là thành phần chủ chốt của chế độ ăn Địa Trung Hải, vốn được chứng minh giúp tăng tuổi thọ. Loại dầu này ít chất béo bão hòa, tốt cho tim mạch và giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim.

Ăn rau nhiều màu sắc hơn

Không chỉ số lượng mà sự đa dạng của rau củ cũng rất quan trọng. Các loại rau có màu sắc đậm thường giàu chất chống ôxy hóa và dưỡng chất hơn. Hãy thay rau xanh nhạt bằng các loại đỏ, vàng, cam hoặc xanh đậm để tăng giá trị dinh dưỡng và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột.

Thay đổi đồ ăn vặt

Không cần bỏ hẳn thói quen ăn vặt, chỉ cần đổi lựa chọn. Rau củ giòn, đậu rang, ăn kèm sốt lành mạnh có thể mang lại cảm giác ngon miệng tương tự snack chế biến sẵn nhưng giàu chất xơ và khoáng chất hơn. Các loại hạt hoặc bắp rang tại nhà cũng là lựa chọn phù hợp.

Ăn ngọt thông minh hơn

Chocolate đen từ 85% cacao trở lên là gợi ý tốt khi thèm đồ ngọt. Loại này chứa flavanol giúp cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ.

(Nguồn: Getty Images)

Chọn đồ uống không cồn

Các nghiên cứu ngày càng cho thấy không có mức tiêu thụ rượu bia nào thực sự an toàn. Việc chuyển sang bia, cocktail không cồn giúp giữ lại trải nghiệm thưởng thức mà không phải trả giá bằng sức khỏe.

Xem lại đồ uống hằng ngày

Nước lọc, nước khoáng, trà thảo mộc hoặc nước pha trái cây tự nhiên là lựa chọn thay thế lành mạnh cho nước ngọt và nước trái cây đóng hộp, giúp giảm đường và duy trì đủ nước cho cơ thể.

Giảm thịt đỏ trong món ăn quen thuộc

Thịt đỏ chứa nhiều chất béo bão hòa, làm tăng nguy cơ tim mạch và đột quỵ. Có thể thay thịt bò bằng thịt gà, gà tây xay, đậu hoặc đậu phụ trong các món sốt và tacos để tốt cho sức khỏe hơn.

Đổi cơm trắng sang quinoa

Quinoa là nguồn protein hoàn chỉnh, cung cấp đủ các axit amin thiết yếu, giàu protein và chất xơ hơn gạo. Việc tăng protein giúp hạn chế mất cơ khi tuổi cao và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.

Dùng đậu thay sữa hoặc kem trong súp, nước sốt

Đậu trắng xay nhuyễn có thể tạo độ sánh mịn tương tự kem béo nhưng không chứa chất béo bão hòa. Bổ sung đậu giúp tăng lượng chất xơ, yếu tố được chứng minh có liên quan trực tiếp đến việc giảm nguy cơ tử vong.

Những điều chỉnh nhỏ, dễ thực hiện trong bữa ăn hằng ngày có thể là chìa khóa giúp cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ một cách bền vững./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn