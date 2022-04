Xôn xao clip nam thanh niên bị CSGT cho "ăn đạp" rồi chụp hình selfie

Ngày 26/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cảnh sát giao thông (CSGT) "vật lộn" với nam thanh niên đi xe máy tại giao lộ, gây xôn xao dư luận.

CSGT ôm cổ, ghì nam thanh niên xuống đường (Ảnh cắt từ clip).

Theo đó, sau khi giằng co một lúc, nam thanh niên dựng xe máy, định rời đi thì CSGT ôm cổ, ghì xuống khiến cả người lẫn xe ngã xuống đường.

Nội dung đoạn clip cũng thể hiện, sau khi ngã, CSGT dùng chân đạp một cái vào vùng mặt nam thanh niên và nói: "Tôi nhắc nhở vậy rồi mà vẫn cố chấp mà đi".

Your browser does not support the video tag.

Clip nam thanh niên bị CSGT cho "ăn đạp" rồi chụp hình selfie

Sau câu nói trên, nam thanh niên móc điện thoại ra chụp hình chung với CSGT và định lấy xe máy rời đi. Lúc này tiếp tục xuất hiện 2 CSGT đi đến, yêu cầu dừng lại...

Trao đổi với phóng viên, anh M.H. (32 tuổi, ngụ quận 1) cho biết, anh là người quay đoạn clip và sự việc xảy ra sáng 26/4, tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoàng Thuận).

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Đội CSGT Bến Thành (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TPHCM) cũng cho biết, đơn vị đã nắm thông tin, đang xác minh làm rõ và sẽ thông tin cụ thể sau.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí