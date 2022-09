Xóa sổ đường dây ma tuý núp bóng sản phẩm "tăng cường sinh lực nam giới"

Đáng chú ý, trong đường dây này, các đối tượng không sử dụng các loại cây có chứa chất ma túy như: cây thuốc phiện, cây cần sa, cây cocain hay cây lá khát… mà sử dụng các sợi lá cây, thảo mộc sấy khô, sau đó tẩm ướp với hóa chất để sản xuất ma túy, đưa thị trường thường gọi dưới tên “Tobaco” hoặc cỏ Mỹ. Trên bao bì sản phẩm được ghi là có công dụng tăng cường sinh lực dành cho nam giới. Việc ngụy trang ma tuý dưới dạng thảo mộc này nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng khi vận chuyển.

Khi sử dụng loại ma túy này có thể gây ra ảo giác như ma tuý đá. Đối tượng sử dụng loại ma túy mới này hầu hết là giới trẻ, tuổi đời khoảng dưới 25, thậm chí có cả học sinh cấp 2.

Phát hiện hàng chục kg thảo mộc “Tobaco” tẩm ướp chất ma tuý

Theo chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm, từ việc điều tra đơn tố giác của công dân có liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có liên quan đến đối tượng Nguyễn Khoa Điềm (SN 1996, HKTT tại Thôn 2, xã Nguyễn Huệ, thị trấn Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cùng nhóm 7 đối tượng khác, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện và thu giữ tại chỗ ở của Điềm (phòng 704 số 44 ngõ 52 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhiều túi nilon lớn, nhỏ bên trong có chứa các sợi thảo mộc khô màu nâu, còn được gọi là thuốc “Tobaco” và 910 điếu thuốc lá hiệu Hitton. Tổng trọng lượng thu giữ được là 13.7kg “Tobaco”

Số lượng tang vật thu giữ tại chỗ ở của các đối tượng.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ tại chỗ ở của Nguyễn Khoa Điềm (ở phòng 704 số 44 ngõ 52 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhiều túi nilon lớn, nhỏ bên trong có chứa các sợi thảo mộc khô màu nâu, còn được gọi là thuốc “Tobaco” và 910 điếu thuốc lá hiệu Hitton. Tổng trọng lượng thu giữ được là 13.7kg “Tobaco”

Theo bản phân tích sơ bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội xác định toàn bộ các tang vật thu giữ trên có chứa ma túy loại ADB-BUTINACA được quy định tại Danh mục II Phụ lục kèm theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Cận cảnh những gói thảo dược tẩm ướp hoá chất ma tuý.

Tang vật của vụ án.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Điềm khai nhận số ma túy bị thu giữ mua của 1 nam thanh niên sử dụng tài khoản zalo “Minh Quân”, trú tại TP. Hồ Chí Minh. Từ đây, đường dây mua bán và sản xuất trái phép chất ma túy quy mô lớn dần hé lộ.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với Công an quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh xác minh làm rõ đối tượng sử dụng tài khoản Zalo “Minh Quân” chính là Lê Đức Thịnh (SN 1994; HKTT tại Xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) và bắt giữ các đối tượng liên quan trong đường dây sản xuất, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy gồm Trần Công Danh (SN 1993), Võ Văn Mỹ (SN 1997), Phạm Quang Trung (SN 1993), Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1988) đều có HKTT tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Các đối tượng hoạt động tại địa bàn TP Hồ Chí Minh từ đầu năm 2022 đến nay.

Lộ đường dây sản xuất, mua bán ma tuý khủng ở TP Hồ Chí Minh

Từ đầu năm 2022, Lê Đức Thịnh tìm nguồn mua thuốc lá “Tobaco” của 1 đối tượng sử dụng Zalo “Nguyễn Cường” và mua “Cỏ Mỹ” của 1 đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Tàn Huy” sau đó mang về bán buôn, bán lẻ lại cho khách có nhu cầu mua để hưởng lợi. “Tobaco” là các sợi thảo mộc được phơi khô có màu nâu, “Cỏ Mỹ” là các sợi thảo mộc được phơi khô có màu xanh, cả 2 loại đều là các chất kích thích hướng thần và gây nghiện. Lê Đức Thịnh đã thuê Nguyễn Ngọc Khánh về làm thuê giúp việc cho Thịnh, nhiệm vụ của Khánh là quảng cáo “Tobaco” và “Cỏ Mỹ” trên các hội nhóm trang mạng xã hội, nhận đơn hàng của khách, đóng gói sản phẩm và giao hàng cho khách.

Đối tượng Thịnh khai, mua “Tobaco” của “Nguyễn Cường” với giá 3 triệu – 4 triệu đồng/kg và bán giá buôn cho khách với giá từ 5 triệu đồng -7 triệu đồng/kg, Còn mua “Cỏ Mỹ” của “Tàn Huy” giá từ 3,5 triệu đồng – 4 triệu đồng/kg, bán buôn cho khách với giá từ 5 triệu – 5,5 triệu đồng/kg.

Đối với các khách lẻ, Thịnh đóng hàng “Tobaco”, “Cỏ Mỹ” vào các túi zip nhỏ với khối lượng 13-15gam, bán với giá 300 ngàn đồng/ túi. Nếu khách mua tại TP Hồ Chí Minh, Thịnh sẽ gọi ship mang đi giao hàng và thu tiền trực tiếp của khách trong ngày, đối với khách ở tỉnh, Thịnh sẽ sai Khánh đóng gói hàng và chuyển qua đường bưu điện, khách có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc nhận hàng rồi thanh toán cho bưu điện (hình thức nhờ bưu điện thu hộ tiền), sau đó, Khánh sẽ đến bưu điện lấy tiền sau. Trung bình mỗi tháng Thịnh bán ra thị trường khoảng 40kg tổng các loại “Tobaco” và “Cỏ Mỹ”, hưởng lợi hơn 100 triệu đồng.

Các công cụ để tẩm ướp, pha trộn "sản xuất" ma tuý.

Từ ngày 5/8/2022 đến ngày 9/9/2022, Thịnh đã chỉ đạo Khánh đóng gói chuyển hàng 8 lần qua bưu điện bán cho Nguyễn Khoa Điềm với tổng khối lượng là 19kg “Tobaco” với giá tổng cộng 120 triệu đồng.

Các đối tượng dùng máy ép đóng thảo mộc tẩm ướp ma tuý thành các túi, hộp nguỵ trang thành các sản phẩm đông y, thuốc tăng lực.

Ngoài việc bán “Tobaco” cho Nguyễn Khoa Điềm, Thịnh còn bán “Tobaco” và “Cỏ Mỹ” cho Phạm Quang Trung. Sau đó, Trung tách nhỏ thành các túi zip chứa khối lượng khoảng 13-15gam, bán ra ngoài thị trường với giá 250 ngàn đồng – 300 ngàn đồng/túi zip. Do là người cùng quê, Thịnh bảo Trung cho Khánh đến ở cùng Trung tại địa chỉ 116/12 Lưu Chí Hiếu, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Khám xét nơi ở của Phạm Quang Trung, Cơ quan Công an thu giữ 2,1kg sợi thảo mộc bao gồm “Tobaco” và “Cỏ Mỹ”. Qua giám định số thảo mộc thu giữ trên đều chứa ma túy loại ADB-BUTINACA. Ngoài ra còn thu giữ 76 bao giấy bên trong có thảo mộc khô màu xanh dùng cho việc sản xuất ma túy với tổng khối lượng 547,2kg (hiện đang tiến hành giám định).

Thu giữ hơn 40 lít hoá chất chứa ma tuý để “sản xuất” Tobaco và “Cỏ Mỹ”

Đấu tranh khai thác, Lê Đức Thịnh khai nhận vào đầu tháng 9/2022, khi khách có nhu cầu hỏi mua, Thịnh đã liên hệ với Nguyễn Hữu Khánh (SN 1995; HKTT tại Xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) mua 5 cây thuốc lá điện tử POD và 500ml tinh dầu CBD (tinh dầu cần sa). Thịnh nhập giá 3 triệu đồng/500ml, bán ra cho khách 5 triệu đồng/500ml.

76 bao tải giấy chứa 547,2 kg thảo mộc phục vụ cho việc sản xuất ma tuý bị thu giữ.

Từ lời khai của Thịnh, Cơ quan điều tra tiến hành truy bắt Hữu Khánh, tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn. Qua khám xét tại chỗ ở và nơi làm việc của Hữu Khánh, Cơ quan Công an thu giữ 25, 5kg thảo mộc khô dạng sợi màu xanh, vàng; 11 kg bột màu vàng (dạng cục); 250 ống thuốc lá điện tử dạng POD; 40,1 lít chất lỏng màu nâu, vàng. Qua công tác giám định xác định toàn bộ số tang vật trên đều chứa ma túy loại ADB – BUTINACA.

Thượng tá Trần Văn Hoá, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm trực tiếp chỉ đạo CBCS triển khai điều tra, kiểm kê thu giữ tang vật.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều máy móc, trang thiết bị dùng cho việc sản xuất, đóng gói ma túy bao gồm: Máy ép, máy khuấy, đèn sấy, máy ép nhiệt, khay kim loại, chậu thùng nhựa, bình xịt, túi nilon, hộp bìa thùng carton, cân điện tử và rất nhiều bao bì, vỏ hộp nhãn mác ghi là các sản phẩm đông y, hay các sản phẩm có tác dụng tăng cường sinh lực nam giới.

Đặc biệt, đã thu giữ tại chỗ ở của Nguyễn Quang Trung và Ngọc Khánh 76 bao tải giấy bên trong có thảo mộc khô màu xanh, có tổng khối lượng 547,2kg được dùng cho việc sản xuất ma túy.

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Tác giả: P. Tâm - X. Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân