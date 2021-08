Xô xát với chủ nhà trong buổi nhậu, người đàn ông bị đâm tử vong

Ngày 19/8, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất hồ sơ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến một người đàn ông bị đâm tử vong. Nạn nhân trong vụ án được xác định là ông B. Đ. Th. (SN 1966, cùng trú tại thôn Đắk Hà Đông, xã Cư Dliê M’nông).

Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nghi can đâm ông Th. tử vong là ông Trần Văn Hải (SN 1974, thôn Đắk Hà Đông, xã Cư Dliê M’nông). Hiện nghi can đã được công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 17h30 phút, ngày 17/8, ông Trần Văn Hải (SN 1974, thôn Đắk Hà Đông, xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar) cùng các ông Trần Văn Trung (SN 1965), B. Đ. Th. (SN 1966, cùng trú tại thôn Đắk Hà Đông, xã Cư Dliê M’nông) và Trần Hữu Thường (SN 1968, trú tại thôn 1, xã Ea Ngai, huyện Krông Buk) ngồi uống rượu, bia với nhau tại nhà ông Hải.

Trong lúc ngồi uống rượu, giữa ông Hải và ông Th. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhau. Lúc này, ông Hải dùng dao thái lan đâm một nhát vào ngực trái ông Th. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nạn nhân nhanh chóng được ông Hải và mọi người trong bàn nhậu đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Th. đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau đó, ông Hải đưa nạn nhân về nhà và đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Báo Giao thông