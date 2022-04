Xem Gen Z “Lên đồ đi mô” quẩy tung mùa hè

Chiếm trọn spotlight TikTok vài ngày qua, “Lên đồ đi mô” đang là hot trend khiến cộng đồng mạng mê mẩn. Các TikTokers đình đám với đủ kiểu lên đồ và pose dáng bá đạo khắp các trung tâm thương mại đang chiếm sóng trên các nền tảng mạng xã hội. “Được rồi xem thôi”, đảm bảo là lướt đi lướt lại 1.000 lần cũng không chán!

“Mô” lên đèn là TikToker lên đồ

Các pha lên đồ phong cách “biến hình” là mô típ kinh điển, chưa bao giờ hạ nhiệt trên TikTok. Chỉ riêng các màn lựa đồ, lên đồ chất đét, đủ các outfit với 1.001 phong cách khác nhau đã khiến cư dân mạng nức lòng, lướt cả ngày không chán.

Chỉ sau vài cái phẩy tay, các cô nàng Lọ Lem đã thành công chúa, visual lên mấy độ chân kính, khoe vóc dáng nuột nà, ai nhìn cũng mê. Không chịu kém cạnh, các anh chàng ngay lập tức biến thành soái ca, chị em nhìn chỉ còn biết á ố xuýt xoa. Thế là “được rồi, đi thôi”. Mà đi đâu nhỉ? Dĩ nhiên là đi “mô” (mall) rồi!

Nghề tay phải TikToker, nghề tay trái ngỡ đâu vedette

Khỏi phải nói, TTTM chính xác là sàn diễn lý tưởng của Gen Z. Từ sảnh lớn đến hành lang, rồi thang cuốn… chỉ “qua tay” Gen Z là ngay lập tức được nâng tầm, không hoành tráng như bối cảnh phim thì cũng long lanh tựa sàn diễn thời trang chuyên nghiệp.

Không cần ý tưởng, chẳng cần câu chuyện, riêng sảnh lớn Vincom với vài dáng pose hình, tips hack dáng thôi mà đã khiến dân tình đua nhau thả tim.

Sức sáng tạo của giới trẻ phải đến các gian hàng thời trang thì mới gọi là được bung lụa hết mức. Thoả thích lựa đồ, đủ mọi phong cách, tha hồ mix theo ý mình. “Người chơi hệ hàng hiệu” lên đồ với Calvin Klein, FCUK, Banana Republic, Levi’s… hay bộ sưu tập hè sặc sỡ của Old Navy. Trẻ trung, thời trang thì phối đồ với Zara, H&M, Uniqlo… Ánh đèn và gương phòng thay đồ chẳng khác nào studio, đáp ứng 100% tiêu chuẩn sống ảo.

Chọn “đại” một góc, lập tức lên trend

Không chỉ bó hẹp trong khu vực sảnh lớn ánh sáng lung linh mà các bạn trẻ GenZ còn có khả năng “thần sầu” khi hô biến mọi ngóc ngách trong TTTM trở thành background trong những clip chục nghìn view. Nhà hàng, quán café, rạp chiếu phim... nơi nào cũng có thể trở thành địa điểm cho các bạn trẻ thỏa sức sáng tạo với những clip review trải nghiệm độc đáo. Phong cách thì từ vui nhộn, nhí nhảnh đến lãng mạn, tình tứ… mỗi ngày một mới mẻ, xem không một giây nhàm chán.

Nếu hỏi địa điểm nào được lên hình nhiều nhất trong các clip “Lên đồ đi mô” thì câu trả lời chắc chắn là Vincom Mega Mall Smart City. Những màn “lên đồ” check-in khoe đã khám phá TTTM “thế hệ mới” này đã khiến người người, nhà nhà nức lòng, khấp khởi không muốn bỏ lỡ.

Dòng sông trong nhà độc nhất Việt Nam, Đại lộ ánh sao, Thác nước Cầu vồng, sân đua VS Racing F1 mini - sân đua trong nhà lớn nhất Việt Nam… “menu trải nghiệm” độc-lạ ngay lập tức khiến TTTM ở “thành phố Tây” trở thành tâm điểm hot nhất Thủ đô ngay từ những ngày đầu khai trương, hô biến thành “đất diễn” cho các clip ngắn nghìn view của giới trẻ.

Thêm một yếu tố nữa khiến “Lên đồ đi mô” leo top, chính là “thiên thời, địa lợi”. Thời tiết này giới trẻ khoái nhất chính là vào TTTM, vừa tránh nóng, vừa có đủ mọi thứ từ mua sắm, ăn uống, giải trí… lại quá tiện để “đu trend”. Bởi thế mà “nhân hoà” là đúng rồi. Dân tình lại được phen bổ mắt, đã tai với vô vàn clip sáng tạo xuất sắc!

