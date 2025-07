Phát động cuộc thi ảnh, video "Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An"

"Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An" là Cuộc thi mang tính đại chúng dành cho các tác giả, cả chuyên nghiệp và không chuyên, người Việt Nam và người nước ngoài, ở trong nước hay ở ngoài nước đều có thể tham gia.

XEM VIDEO CLIP: Phát động cuộc thi Nghệ An hạnh phúc

Cuộc thi ảnh, video "Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An": Giới thiệu một Nghệ An thân thiện, mến khách

Mục đích của cuộc thi ảnh, video "Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An" nhằm phát hiện và tôn vinh những khoảnh khắc, những câu chuyện có ý nghĩa về mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của Nghệ An thông qua những tác phẩm ảnh, video của các tác giả trong nước và quốc tế gửi tham dự, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Nghệ An đến với thế giới, một Nghệ An thân thiện, mến khách, một Nghệ An đang chuyển mình mạnh mẽ.

Quảng trường Hồ Chí Minh ở tỉnh Nghệ An. Ảnh chụp màn hình

Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước và bạn bè quốc tế vào công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Nghệ An ra thế giới. Nhằm khẳng định với thế giới rằng Nghệ An là một địa phương thanh bình, tươi đẹp, đang phát triển năng động.

Chiều ngày 14/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo quý II, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An chia sẻ về cuộc thi ảnh, video "Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An năm 2025", theo đó, cuộc thi là một hoạt động đầy ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần yêu quê hương, tôn vinh vẻ đẹp con người và cuộc sống trên mảnh đất xứ Nghệ.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cuộc thi "Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chính là nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào về những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, cảnh quan thiên nhiên.

Đặc biệt là con người Nghệ An - giàu nghĩa tình, cần cù sáng tạo, đoàn kết và luôn hướng đến hạnh phúc. Đây là cũng là một trong những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX.

Thông qua những bức ảnh, những đoạn video clip ngắn mỗi người dân mỗi bạn trẻ có thể trở thành một đại sứ truyền cảm hứng, góp phần giới thiệu một Nghệ An năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc, một Nghệ An nơi mỗi người được sống, học tập, lao động và cống hiến trong môi trường an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

"Hạnh phúc đôi khi hiện hữu ngay trong những khoảnh khắc đời thường, trong từng góc phố, nẻo đường, trong nụ cười của người nông dân ngày mùa bội thu, ánh mắt em thơ đến trường, sự bình yên của làng quê, hay niềm tự hào từ những công trình đổi mới" - bà Trần Thị Mỹ Hạnh nhắn nhủ.

Biển Cửa Lò (Nghệ An) thu hút đông du khách vào những ngày hè nắng nóng.

Mỗi người dân, du khách, nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, phóng viên kể lại câu chuyện hạnh phúc của mình về Nghệ An. Thông qua lăng kính của hình ảnh và video để cùng nhau lưu giữ và lan tỏa những khoảnh khắc đẹp, nhân văn và đầy cảm xúc. .

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải và khoảng 100 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo sẽ được lựa chọn để trưng bày, triển lãm phục vụ công tác truyền thông về quyền con người ở trong và ngoài nước trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, các tổ chức, cá nhân và đông đảo người yêu mến Nghệ An, cuộc thi sẽ nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, tạo nên một kho tàng hình ảnh và video quý giá, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người, quê hương Nghệ An đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tiêu chí chung về nội dung cuộc thi ảnh, video "Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An" Giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa, thiên nhiên, con người Nghệ An; khơi dậy niềm tự tôn dân tộc và khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm chung tay xây dựng một Nghệ An ngày càng phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc. Phản ánh một cách chân thực, sinh động những thành tựu phát triển trên mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh Nghệ An, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế. Truyền tải những tri thức có giá trị, thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ đối với công chúng và có sức lan tỏa rộng rãi ở trong và ngoài nước. Không vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của cuộc thi; phù hợp với thuần phong, mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc. - Thời gian sáng tác: Tác phẩm được sáng tác từ ngày 01/01/2023 đến ngày 1/10/2025 - Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày 15/7/2025 đến 1/10/2025. - Các tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm dự thi tại: https://nghean.vietnam.vn

