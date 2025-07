V.league 2025/2026 có gì mới?

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF) tổ chức lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Vô địch quốc gia mùa giải 2025/2026 (V.league 2025/2026).

Tạo điều kiện cho những đội bóng thi đấu tại sân chơi quốc tế

Mùa giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2025/2026 dự kiến khởi tranh từ 9/8/2025 với trận Siêu Cúp Quốc gia 2024/2025 và kết thúc vào 28/6/2026 với trận Chung kết Cúp Quốc gia.Trong khi đó, Giải bóng đá Vô địch quốc gia mùa giải 2025/2026 (V.League 2025/2026) dự kiến khởi tranh từ ngày 15/8/2025.

V.league 2025/2026 sẽ có 14 đội bóng chuyên nghiệp tham gia gồm: Becamex TP Hồ Chí Minh (đổi tên từ CLB Becamex Bình Dương), CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN), Công an TP Hồ Chí Minh (đổi tên từ CLB TP Hồ Chí Minh), Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình (đổi tên từ CLB Phù Đổng Ninh Bình), Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel.

Quy định mới về ngoại binh giúp các đội như CAHN có thể linh hoạt hơn trong việc luân chuyển lực lượng.

VPF cho biết đã điều chỉnh quy định về số lượng ngoại binh các đội có thể đăng ký tại V.league. Theo đó, với những đội bóng đã giành suất tham dự các giải đấu khu vực và châu lục, có thể đăng ký tối đa tới 7 cầu thủ nước ngoài.

Vì giành quyền tham dự ShopeeCup 2025/2026 và AFC Champions league 2 nên CAHN sẽ có lịch thi đấu khá dày đặc và việc được phép đăng ký tối đa tới 7 ngoại binh là một sự bổ sung lực lượng đáng kể cho đoàn quân HLV Polking.

Theo kết quả bốc thăm, CAHN sẽ tiếp đón đội bóng cùng thành phố Thể Công-Viettel trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu mở màn V.league 2025/2026. Ngay sau đó, CAHN sẽ hành quân sang Thái Lan để làm khách trước BG Pathum United trong trận đấu thuộc vòng bảng Shopee Cup 2025/2026 vào ngày 20/8. Quy định mới về ngoại binh của VPF giúp các đội như CAHN có thể linh hoạt hơn trong việc luân chuyển lực lượng khi tham dự nhiều đấu trường cùng lúc.

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú khẳng định, tương tự như mùa giải trước, VPF sẽ tạo điều kiện cho các đội bóng tham gia thi đấu ở sân chơi khu vực. Ông Tú lấy dẫn chứng việc VPF từng điều chỉnh lịch V.league 2024/2025 để tạo điều kiện cho CAHN thi đấu ở Shopee Cup 2024/2025.

Kết quả bốc thăm Giải bóng đá Vô địch quốc gia mùa giải 2025/2026 (V.league 2025/2026).

Thêm suất xuống hạng, thêm xe VAR

Cũng trong mùa giải 2025/2026, V.league có những điểm mới khi có tới 2 suất xuống hạng trực tiếp. Theo ông Trần Anh Tú, việc tăng số suất xuống hạng trực tiếp (từ 1 lên 2 suất) sẽ cải thiện chất lượng thi đấu tại V.league.

Chủ tịch VPF cho rằng, kinh nghiệm các mùa giải trước đó cho thấy, một số đội bóng mất đi động lực thi đấu khi đã đủ điểm trụ hạng.

Ngoài ra, trong mùa giải 2025/2026, V.league sẽ có thêm 1 xe VAR. Theo đó, ngoài 4 xe VAR hiện tại, VPF đang xúc tiến các thủ tục để đưa thêm 1 xe VAR khác về Việt Nam phục vụ công tác điều hành trận đấu. V.league 2024/2025 có 4 xe VAR làm nhiệm vụ nhưng trong hai vòng đấu cuối, do có nhiều trận đấu cùng giờ nên một số trận không thể có VAR.

Được biết, VPF cũng đã lên kế hoạch tăng cường xe VAR cho khu vực miền Trung.

Tác giả: Nguyễn Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân