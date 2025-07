UBND tỉnh họp báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2025

Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo các Sở, ngành; lãnh đạo các cơ quan báo chí; đại diện cơ quan báo chí và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Thông tin tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết: Trong 6 tháng đầu năm việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nhất là sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các ngành, lĩnh vực.

Theo công bố của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 8,24% (xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố; thứ nhất tiểu vùng Bắc Trung Bộ). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 4,48%, khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 13,45%, riêng công nghiệp ước tăng 14,42%; khu vực dịch vụ ước tăng 6,72%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 5,59%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2025 ước thực hiện 13.909 tỷ đồng, đạt 78,5% dự toán, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2024. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 26.568 tỷ đồng, đạt 63,3% dự toán.

Về đầu tư công, tính đến ngày 30/6/2025, kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã giải ngân 3.907,363 tỷ đồng, đạt 43,09% so với kế hoạch vốn đã giao, đạt 39,06% so với tổng kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, hoạt động cho các đối tượng chính sách, người nghèo được triển khai chu đáo. Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Tính đến ngày 04/7/2025, toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa được 20.452 căn, đạt 98,19% kế hoạch, phấn đấu hoàn thành 376 căn còn lại trước ngày 31/7/2025.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại.

Chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, lãnh đạo Sở Tài chính cũng cho biết những nhiệm vụ, giải pháp tỉnh tập trung triển khai để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2025. Trong đó, tập trung triển khai vận hành mô hình tổ chức hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả. Các Sở, ngành cấp tỉnh tiếp tục rà soát các văn bản chỉ đạo điều hành, quy định pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh, trình cấp có thẩm quyền ban hành để triển khai, cụ thể hóa các nội dung, hướng dẫn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy định của Trung ương, nhất là các Nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền giữa Trung ương, tỉnh và xã, phường.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát và triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch/chương trình hành động của tỉnh thực hiện 4 Nghị quyết “trụ cột” của Bộ Chính trị, đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Tập trung chỉ đạo triển khai các công trình, dự án trọng điểm theo tiến độ đề ra...

Nhà báo Khánh Hoan – Báo Thanh niên phát biểu

Tại buổi họp báo, một số nhà báo, phóng viên đề nghị tỉnh cho biết việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; căn cứ pháp lý điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh; giải pháp giải quyết nhu cầu hoả táng của người dân trên địa bàn tỉnh... Một số ý kiến đề nghị tỉnh cho biết giải pháp thu hút lao động về làm việc tại các doanh nghiệp trong khu kinh tế và chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tình hình xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn, nhất là việc vi phạm đi xe đạp điện ở lứa tuổi học sinh; việc phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch...

Quan tâm đến việc xây dựng và vận hành chính quyền 02 cấp, phóng viên đề nghị Sở Nội vụ cho biết đã tham mưu điều chuyển cán bộ từ miền xuôi lên miền núi chưa để đảm bảo không thừa cán bộ miền xuôi và thiếu cán bộ ở các xã miền núi.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền

Ý kiến của các nhà báo, phóng viên đã được lãnh đạo các Sở, ngành chức năng liên quan trao đổi, làm rõ.

Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Thị Thu Trang cũng đã thông tin về kết quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kết luận

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của các nhà báo, phóng viên, cơ quan báo chí trong việc bám sát thực tiễn đời sống, thông tin, tuyên truyền kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị của tỉnh đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, tạo sự lan tỏa, khích lệ, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Các vấn đề được các nhà báo, phóng viên phản ánh hôm nay đã được lãnh đạo các Sở, ngành trao đổi, làm rõ. Đây đều là những vấn đề được dư luận, người dân quan tâm, nhất là liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, tập trung tuyên truyền về những nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh đã được UBND tỉnh đề ra. Cùng với đó, tuyên truyền về việc vận hành chính quyền 02 cấp; thực hiện các Nghị quyết “trụ cột” của Trung ương; công tác cải cách hành chính... Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ, phản ánh kịp thời, toàn diện đời sống kinh tế - xã hội, góp phần cùng với tỉnh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025.

Đối với các Sở, ngành, địa phương, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền; sớm giải quyết các vấn đề báo chí phản ánh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Minh Ngọc trao Bằng khen cho các nhà báo tiêu biểu năm 2024

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và và Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Minh Ngọc - Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đến 2 nhà báo nay thuộc cơ quan Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vì có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2024. Đó là nhà báo Ngô Đức Chuyên - Trưởng phòng Thời sự - Chính trị, Báo Nghệ An (trước sáp nhập), nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng - Phóng viên Đài PT-TH Nghệ An (trước sáp nhập).

