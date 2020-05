Xem bò xạ hương quyết đấu giành bạn tình

Your browser does not support the video tag.

Giống đực của loài vật nhiều lông to lớn này thường phải quyết đấu để giành quyền giao phối vào khoảng tháng 8 tới tháng 10 hàng năm.

Một trong những nơi trú ẩn cuối cùng của loài động vật to lớn và nhiều lông, bò xạ hương Musk-ox nằm tại dãy Dovrefjell ở Na Uy. Con đực thường có nhiệm bảo vệ đàn và là cha của các con non trong đàn. Vào mùa giao phối, con đực thường vất vả hơn khi phải đánh đuổi nhiều đối thủ.

Hành động cào chân xuống đất có ý cảnh báo các con đực khác phải tránh xa, nhưng một số con sẽ phớt lờ điều này. Trong trường hợp này, để bảo vệ ngôi vương của mình nó không còn lựa chọn nào khác.

Hai con bò đực, mỗi con nặng gần nửa tấn lao vào nhau hết tốc lực. Những cuộc đối đầu như thế này thường ngắn nhưng vô cùng quyết liệt. Là chỗ dựa cho cả gia đình, bò đực đầu đàn không bao giờ nhượng bộ.

Giống như bao trận đấu sinh tồn tự nhiên khác, trận quyết đấu của bò xạ hương không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đổ máu là không thể tránh khỏi. Kẻ thắng sẽ làm vua, kẻ thua cuộc buộc phải tìm cơ hội khác ở một nơi xa lạ.

Tác giả: Công Hiếu (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn