Xe bật nắp khoang hành lý, cậu bé 4 tuổi rơi bộp xuống đường

Hình ảnh trích xuất từ camera giám sát giao thông trên một tuyến đường thuộc thành phố Phụ Dương, An Huy, Trung Quốc khiến người xem hoảng hốt. Theo những hình ảnh này, chiếc cửa phía sau khoang hành lý của một chiếc ô tô đang di chuyển bất ngờ mở tung. Trong phút chốc, một cậu bé rơi bộp xuống đường từ cánh cửa mở đó.

Cậu bé bật dậy trong hốt hoảng và lập tức chạy theo chiếc xe mà mình vừa rơi khỏi. Điều đáng nói, cậu bé rơi ra khỏi xe ngay giữa đoạn đường giao nhau, xe cộ chen chúc. Rất may là những chiếc xe phía sau kịp thời phát hiện sự việc và phanh lại trước khi đâm vào cậu bé.

Dưới sự hỗ trợ của những người dân lương thiện, cậu bé đã được đưa trở lại với bố mẹ của mình trên chiếc xe mà cậu đã rơi ra. Theo báo cáo, cậu bé mới chỉ 4 tuổi và rất tinh nghịch. Cậu đã tự mình trèo xuống khoang hành lý và tự ý mở cửa phía sau dẫn đến vụ việc trên.

Cảnh sát cũng đã khiển trách cha mẹ cậu bé vì lỗi bất cẩn suýt chút nữa đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tác giả: Công Hiếu (t.h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn