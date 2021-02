Xác pháo nổ, pháo hoa vứt đầy bên đường ở Đô Lương, Nghệ An

Mặc dù, Bộ Công an đã gửi công điện tới công an các tỉnh, thành phố, huyện và các xã về việc triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn sử dụng pháo trái phép trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nhất là thời điểm đêm giao thừa, phải huy động tối đa lực lượng tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, lập chốt, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các vi phạm về pháo; tăng cường quân số của công an tỉnh, công an huyện cho các địa bàn phức tạp.

Thế nhưng, theo ghi nhận của Pháp luật Plus, trước, trong và sau giao thừa tại huyện Đô Lương (Nghệ An) tại nhiều nhà dân thậm chí trên các tuyến đường khắp các xóm các loại pháo dù, pháo cối pháo bi, pháo bi,… đã được đặt sẵn nổ liên tục và công khai ngay trước mặt lực lượng chức năng.

Cụ thể, tại nhiều điểm pháo hoa tự phát tại một số xã và thị trấn trên địa bàn huyện Đô Lương – Nghệ An vào khoảng 23h45 pháo hoa đã nổ rợp trời liên tục trong thời gian dài. Đặc biệt tại các địa chỉ như: Khối 10 thị trấn Đô Lương, xóm 5 xã Đông Sơn, xóm 11 xã Tràng Sơn và xóm 13 xã Tràng Sơn (huyện Đô Lương).

Pháo đã nổ vứt lại ngay giữa đường. Ảnh Xuân Thành

Được biết, tại thời điểm đó Công an huyện Đô lương kết hợp Công an xã, trưởng thôn và dân quân tự vệ chia thành nhiều tốp đi kiểm tra khắp địa bàn được giao.

Thế nhưng có mặt cùng lúc đứng với phóng viên khi nghe thấy pháo nổ tại ngã ba, đường Hà Thành thuộc địa phận khối 1 thị trấn Đô Lương một chiến sỹ Công an chỉ dừng xe... mà không có sự nhắc nhở gì.

Tiến theo trục đường lên địa phận xóm 5 xã Đông Sơn, xóm 11 và xóm 13 xã Tràng Sơn, xã Lưu Sơn, xã Yên Sơn… hai bên đường và nhiều nhà dân đã công khai đốt pháo nổ trong thời gian dài.

Xác pháo nổ vứt hai bên đường xóm 13 Tràng Sơn. Ảnh Xuân Thành

Đáng buồn hơn, hai xe tuyên truyền của Công an huyện Đô lương mang biển số 37A- 00460 và 37A-00723 ngồi trên xe chỉ biết nhắc nhở chưa đến 5 giây rồi... nổ máy đi tiếp. Mặc dù các huyện, xã đã ký cam kết không đốt pháo nổ thế nhưng qua thời điểm giao thừa trên địa bàn các xã thuộc huyện Đô Lương vỏ hộp pháo, xác pháo vứt trắng xóa tại nhiều đường.

Vỏ pháo trắng đường sau giao thừa. Ảnh Xuân Thành

Trước tình trạng trên, Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Phùng Thành Vinh – Bí thư Huyện ủy Đô Lương, vị lãnh đạo này cho biết: “Cái đó anh em đang tổng hợp kết quả cụ thể họ sẽ báo cáo có các nhà chuyên môn, cả xã hội không phải riêng mình”…

Sáng 12/2, theo thông tin mà Pháp luật Plus ghi nhận, phía lãnh đạo UBND thị trấn Đô Lương đã xử phạt nhiều trường hợp đốt pháo hoa, pháo nổ.

Chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, mua bán…sử dụng trái phép các loại pháo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được biết, tỉnh Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 51/CT-UBND về tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo dịp Tết trên địa bàn tỉnh.

Theo tinh thần văn bản này thì đơn vị, địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, quản lý để xảy ra việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo không được phát hiện, xử lý kịp thời; đặc biệt để tình trạng sử dụng pháo trái phép diễn ra phức tạp tại địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Tác giả: Xuân Thành

Nguồn tin: phapluatplus.vn