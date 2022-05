Vượt đèn đỏ rồi lao qua đường ray, nữ tài xế nhận kết kinh hoàng

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại Thành phố Houston, bang Texas, Mỹ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe 4 chỗ do một người phụ nữ điều khiển đang cố tình vượt đèn đỏ và đi vào phần đường ray tàu hỏa.

Đúng lúc này, đoàn tàu lao tới, tông thẳng vào hông chiếc xe ô tô rồi kéo lê khoảng 10 mét. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe suýt bị xẻ làm đôi.

Chứng kiến cảnh tượng này, đa số người xem đều không khỏi sợ hãi. Điều khó tin là nữ tài xế vẫn may mắn sống sót. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Theo giới chức địa phương, người phụ nữ cầm lái chiếc xe ô tô bị thương nhưng vết thương không gây nguy hiểm tới tính mạng.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn