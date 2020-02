Vụ thi thể nữ giới trong vali: Phó Giám đốc Công an tiết lộ thông tin đặc biệt

Cuối giờ chiều 7/2, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã đến thăm, khen thưởng ban chuyên án 072G về thành tích bắt giữ nghi phạm vụ thi thể nữ giới trong vali.

Ông Chinh đánh giá cao sự xuất sắc của cơ quan công an. Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đây là vụ án nghiêm trọng, lại xảy ra trong thời điểm cả thành phố đang căng mình chống dịch virus Corona, nên thành tích của cơ quan công an là càng đáng biểu dương.

Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng Trần Mưu.

Cũng tại buổi khen thưởng, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng Trần Mưu tiết lộ nhiều điều về vụ án.

Cụ thể, sau khi gây án, tối 6/2, Xiao Quiping, 27 tuổi, trú tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã cắt rời xác nạn nhân thành 2 phần. Đầu và 2 chân ở túi xách, còn lại ở vali.

Ban đầu, Quiping định mang phần đầu và 2 chân vào TP.Hội An để thủ tiêu. Tuy nhiên, hắn không tìm ra đường đi. Hắn vòng về cầu Tiên Sơn, TP.Đà Nẵng vứt tất cả xuống sông. Xong xuôi thì bỏ đi đánh bài.

Đêm đó, hắn trở về lại căn nhà lưu trú ở quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng lấy vali có chứa phần thân nạn nhân mang ra cầu Trần Thị Lý vứt xuống sông. Sau khi gây nên chuyện động trời, Quiping tiếp tục bỏ đi chơi.

Đại tá Mưu cũng nói rằng, khi nắm được vụ việc, toàn bộ lực lượng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật Hình sự, Công an quận Sơn Trà, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Công an quận Hải Châu... dốc toàn lực điều tra.

Nhiều mũi phá án được thành lập với Đội trưởng là cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự nắm giữ. Thông tin thu thập được liên tục báo về chỉ huy chuyên án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã xác định và đưa Quiping vào tầm ngắm.

Khoảng 12h cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng điều khiển xe máy mang mã vùng tỉnh Quảng Nam nên bí mật theo dõi. Thời điểm này, Quiping đi vào 1 căn nhà trên đường Trương Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn.

"Tôi xin ý kiến Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng là bắt ngay, nếu cần thì phá cửa bắt. Lực lượng công an đã xông vào khống chế đối tượng", ông Mưu nói.

Ông Mưu chia sẻ thêm rằng, vì yêu cầu chuyên án sớm bắt kẻ sát nhân nguy hiểm nên cảnh sát đã phá nhiều cửa phòng căn nhà, để lại một số thiệt hại.

Liên quan đến sự việc, Đại tá Trần Mưu cũng nhắc lại vụ án cách đây nhiều năm về 2 đối tượng Trung Quốc bắn chết nhau ở trên địa bàn.

Sự việc đều nghiêm trọng. Tuy nhiên, ở câu chuyện này hành vi phạm tội, mức độ nguy hiểm cao hơn, tàn độc hơn. Sớm bắt được kẻ gây án chừng nào thì dư luận càng an tâm, tin tưởng.

Sự việc khiến dư luận hoang mang. Công an TP.Đà Nẵng đã rất khẩn trương làm rõ vụ án.

Như đã đưa tin, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện 1 chiếc vali dạt vào bờ sát chân cầu Trần Thị Lý, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Mọi người thấy bất thường nên mở ra kiểm tra. Họ hốt hoảng phát hiện, bên trong là thi thể một nữ giới đã phân thành nhiều khúc.

Nạn nhân được xác định là Bao DanPing, SN 1993, trú tại Quảng Đông, Trung Quốc). Người xấu số này và hung thủ là bạn bè. Mâu thuẫn của 2 người này được xác định là do chia chác trong bài bạc không đồng đều.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

