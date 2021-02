Vụ thầy giáo dâm ô nhiều nam sinh: 3 lần mở toà vẫn chưa xử

Nguyễn Hoàng Nhựt trong phiên toà

Sáng nay (25/2), TAND huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) mở lại phiên xử kín vụ bị cáo Nguyễn Hoàng Nhựt (SN 1982, quê Đồng Tháp, cựu giáo viên Trường THCS Phước Minh, huyện Dương Minh Châu) về 2 tội danh “Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi” và “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 145 và 146 Bộ luật hình sự.

Đến đầu giờ chiều nay, HĐXX do thẩm phán Trần Thanh Tòng làm chủ tọa quyết định dừng phiên toà để triệu tập một số người có liên quan. Thời gian mở lại tòa dự kiến là ngày 2/3.

Trước đó vào ngày 27/1 và 1/2, TAND huyện Dương Minh Châu đã 2 lần mở tòa, nhưng tạm hoãn vì các lý do: luật sư của bị hại vắng mặt, gia đình xin hoãn vì lý do sức khỏe, do thiếu nhiều người liên quan... và hôm nay (ngày 25/2) phiên tòa tiếp tục bị hoãn lần thứ 3.

Theo cáo trạng, vào tháng 6/2019, Nguyễn Hoàng Nhựt (giáo viên môn sinh) vào xem trang mạng dành cho người đồng tính nam, thì phát hiện học sinh của mình là nam sinh L. (SN 2005, học lớp 9 Trường THCS Phước Minh do Nhựt) cũng tham gia trang mạng này.

Nguyễn Hoàng Nhựt lấy lý do em L. nói chuyện riêng nên phạt dọn dẹp vệ sinh tại phòng thí nghiệm của trường và thực hiện hành vi dâm ô với em L.. Khoảng một tuần sau, Nhựt tiếp tục nảy sinh ý định quan hệ tình dục với em L., Nhựt điện thoại kêu em đến nhà phụ mang sổ sách vào trường. Khi em này đến nhà, Nhựt đề nghị được quan hệ với em L..

Ngoài ra, từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019, Nhựt còn có hành vi dâm ô và quan hệ tình dục với 3 nam sinh khác cùng tại nhà riêng và tại phòng thí nghiệm sinh học của nhà trường nhiều lần.

Ngày 8/6/2020, Nguyễn Hoàng Nhựt bị tạm giữ. Đến ngày 17/6/2020, Công an huyện Dương Minh Châu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt giam Nguyễn Hoàng Nhựt cho đến nay.

Tác giả: Tân Châu

Nguồn tin: Báo Tiền phong