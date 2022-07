Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết: Vì sao cần giám định lại thương tích?

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái bị áp giải về trại giam - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Sáng 21-7, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã quyết định trả hồ sơ vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong cho Viện KSND TP.HCM để điều tra bổ sung. Trong đó, HĐXX yêu cầu giám định tỉ lệ thương tật của bé V.A. vào các ngày 7, 10, 11 và 12-12-2021.

Video: Luật sư vụ bé 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong nói về hành vi của 2 bị can

Đây cũng là một trong những nội dung được các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại kiến nghị, đồng thời đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung để xem xét bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người.

Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, giám định pháp y bổ sung ngày 14-3-2022 kết luận "các tổn thương mới, xảy ra trong vài giờ trước khi tử vong (khoảng 1 giờ đến 6 giờ) là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ, xảy ra trước khi tử vong khoảng từ 2 ngày đến 25 ngày là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân".

Trong các ngày 7, 10, 11 và 12-12-2021, Trang và Thái cùng đánh, hành hạ bé A., gây ra các thương tích cho bé. Các vết thương cũ do Trang và Thái gây ra trước đó cộng hưởng với các vết thương mới đã dẫn đến cái chết của bé V.A..

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (bìa trái) và luật sư Trần Thị Ngọc Nữ tại tòa - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Như vậy, luật sư yêu cầu giám định lại tỉ lệ thương tật của bé V.A. do Trang và Thái gây ra trước ngày bé tử vong để xác định các thương tích này ảnh hưởng như thế nào đến cái chết của bé V.A..

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Anh Thơm kiến nghị trưng cầu giám định bổ sung thương tích bị hại trước ngày 22-12-2021. Mặc dù cháu V.A. đã tử vong nhưng vẫn thực hiện giám định được qua hồ sơ theo quy định tại khoản 2, điều 2 thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28-8-2019.

Sau khi hội ý, HĐXX đồng ý với kiến nghị trên. "Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự, việc xác định thương tích, tính chất, mức độ tổn hại sức khỏe là trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định.

Trong vụ án này, thủ tục giám định chưa thực hiện, HĐXX thấy cần hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho viện kiểm sát điều tra, bổ sung kiến nghị của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại trong việc giám định tỉ lệ thương tật của bị hại về các thương tích trong những ngày 7, 10, 11 và 12-12-2021 là có cơ sở để chấp nhận", chủ tọa phiên tòa nói.

Về nội dung kiến nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo Thái, HĐXX cho rằng sau khi có kết quả điều tra bổ sung, HĐXX sẽ xét xử theo tội danh mà viện kiểm sát truy tố.

Từ đó, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, cháu N.T.V.A. (sinh năm 2013) là con ruột của Nguyễn Kim Trung Thái và chị Nguyễn Thị Hạnh. Tháng 8-2020, Thái và chị Hạnh ly hôn. Thái được TAND quận 1 giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cháu A.. Khoảng tháng 9-2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đến chung sống như vợ chồng với Thái tại căn hộ ở chung cư Saigon Pearl. Cháu A. cũng ở cùng với Thái và Trang từ thời điểm này. Khoảng tháng 10-2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên cháu A. học trực tuyến tại nhà, Thái giao cho Trang ở nhà chăm sóc và dạy kèm cháu A.. Trong quá trình sống chung, từ ngày 7-12-2021 đến 22-12-2021, Trang rất nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu A. bằng nhiều cách thức khác nhau, trong nhiều ngày, nhiều giờ. Có những ngày Trang đánh cháu A. trong tình trạng không mặc quần áo, quỳ gối và giơ hai tay lên cao, bắt cháu A. chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó, quỳ gối trong chuồng chó... Thái nhiều lần nhìn trực tiếp và chứng kiến Trang đánh cháu A. nhưng không can ngăn, mà còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ cháu A..

