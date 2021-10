Vợ chặn xe ô tô chồng, cầm mũ bảo hiểm đánh ghen giữa đường: Vừa đánh vừa chửi bới ầm ĩ và màn đạp thẳng vào trong cực gắt!

Chẳng dễ chịu gì cái cảm giác phát hiện chồng ngoại tình, đồng thời bắt gặp nhân tình ở trên xe anh ta. Bởi thế, các vụ đánh ghen xảy đến khi bắt được quả tang càng gay cấn và lộn xộn hơn tất thảy.

Mới đây, đoạn clip đánh ghen của một người vợ gây chú ý mạng xã hội.

Theo đó, khi phát hiện chồng và nhân tình xuất hiện cùng nhau, cô vợ đã dùng xe máy chặn đầu ô tô, cầm mũ bảo hiểm lăm lăm tiến đến xử lý. Cô mở cửa ô tô ra và bắt đầu chửi bới ầm ĩ với.

"Mày cút, đi làm à, mày xuống đây tao nói chuyện với chúng mày. Đi làm đây à, mày thích đi làm không", cô vợ phẫn nộ hét lên cực lớn và liên tục chửi bậy.

Cô mở cửa xe cầm mũ bảo hiểm ném vào, ông chồng lao ra, cầm chiếc mũ vứt đi. Cô vợ vẫn đứng bên ngoài.

"Nó chửi vào mặt vợ con mà còn thế à", người vợ hét lên.

Vợ đánh ghen chồng trong ô tô

Sau đó cô còn quay sang dẫm lên đất, thò chân đạp thẳng vào người chồng trong xe cực kỳ gay gắt. Cô vợ vẫn chửi liên tục, gào rất to với đủ ngôn từ bậy bạ.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết sự phẫn nộ của người vợ này đang như thế này. Điều này nhiều người cũng có thể thấu hiểu được bởi chẳng ai chấp nhận nổi việc chồng ngoại tình và chở nhân tình trên cùng chiếc xe.

Người chồng có vẻ cũng bối rối, không dám bước ra ngoài, thậm chí còn không dám đóng cửa ô tô. Anh ta ngồi bên trong chịu trận. Đến cuối cùng, khi cô vợ quyết định bỏ đi thì người chồng mới lái xe chạy mất.

Câu chuyện đánh ghen xưa nay vốn không hiếm nhưng nhìn những tình cảnh trên người ta vẫn phải đặt câu hỏi. Liệu đánh ghen rùm beng có phải phương thức chính xác giải quyết chồng có người khác bên ngoài? Những hành động này chỉ khiến người vợ thêm phần tức giận, đáng thương và có thể trở thành đối tượng cho những sự chỉ trỏ.

Một khi không thể chấp nhận được nhau, có lẽ chia tay là giải pháp đáng để thử. Đừng cố gắng níu kéo một mối quan hệ đã hết hạn sử dụng rồi.

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc