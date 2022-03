Video 'thi thể' ngồi bật dậy khiến giám đốc nhà tang lễ 'sợ chết khiếp', sự thật phía sau gây tranh cãi

Mới đây, đoạn video do camera giấu kín ghi lại cảnh chơi khăm ở nhà tang lễ T Cribb & Sons thuộc tỉnh Beckton, phía Đông London, Anh làm nổ ra tranh cãi.

Video cho thấy một nhân viên nằm vào bao của thi thể và lập tức bật dậy hù doạ vị giám đốc nhà tang lễ khi ông bước vào.

Một nhóm nhân viên trước đó nói với giám đốc rằng một thi thể ở nhà xác nhưng không hề có trong bảng tên, nên mọi người cùng tới kiểm tra. Khi đến đó, hai thi thể đã được đặt trong bao đen đặt trên phiến đá trước tủ lạnh dùng để chứa người chết.

Nạn nhân của trò chơi khăm chính là vị giám đốc sau khi vào phòng và đứng cạnh một bao đựng xác. Ông đã mở khoá bao đen này để kiểm tra, lúc nhìn xuống thì đột nhiên "thi thể" bên trong là một nhân viên nam hét lên và ngồi bật dậy. Ông giám đốc bị dọa bất ngờ nên vô cùng hoảng sợ.

Dù đây là một trò chơi khăm nhưng nó không khiến nhiều người thích thú. Một gia đình ở địa phương nói họ không thấy trò đùa này có gì là hài hước, yêu cầu nhà tang lễ phải đưa ra câu trả lời cho hành vi đùa cợt này.

Andy Baverstock, ở Barking, Đông London, nói với The Sun: “Trò đùa này thật kinh khủng. Họ đang chơi đùa khi có một chiếc túi đựng thi thể ngưi khác cũng lọt vào máy quay. Chiếc túi đó có thể đang đựng thi thể người thân của ai đó. Làm sao họ có thể coi nhà xác như một sân chơi ở trường học? Điều này là hoàn toàn tục tĩu và không thể tha thứ".

Đoạn clip thậm chí còn gây tranh cãi trên mạng xã hội, với nhiều người cho rằng hành động đó là "thiếu tôn trọng", trong khi những người khác coi trò chơi khăm chỉ là "sự hài hước của người Anh".

Được biết, sau khi đoạn clip gây xôn xao MXH, ban quản lý nhà tang lễ này không đồng ý với sự việc vừa diễn ra và tạm thời cho một số nhân viên liên quan tới trò chơi khăm nghỉ việc.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn