Video: Thanh niên dũng cảm cứu sống người đàn ông nằm trên đường tàu đang bị điện giật

Anthony Perry, 20 tuổi, tài xế xe taxi vừa đến điểm dừng tại nhà ga Chicago thì phát hiện một người đàn ông gần như bất tỉnh và co giật khi nằm trên đường ray bị nhiễm điện.

Không một chút do dự, Perry đã nhảy xuống để cứu người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm mặc cho anh cũng vài lần bị luồng điện làm cho ngần ngại. Một nhân chứng có tên Tavi Ghee đã quay lại khoảnh khắc được coi là anh hùng này của Perry.

"Tôi đã hi vọng mình có thể kéo được anh ấy ra mà không gặp trở ngại gì, nhưng tôi liên tục bị giật. Tôi thực sự cảm nhận được luồng điện chạy qua cơ thể mình, tuy nhiên tôi không để điều đó ngăn cản việc cứu anh ta." Perry nói trong lần trả lời phỏng vấn truyền hình.

Perry sau đó đã hô hấp nhân tạo và giúp nạn nhân tỉnh táo lại, trước đó nguyên nhân người này ngã xuống đường ray được biết là do anh ta có xảy ra xô xát với một người khác tuy nhiên người này đã bỏ chạy sau khi thấy sự việc. Cảnh sát Chicago vẫn đang tìm kiếm người này.

Ngoài ra, vị "anh hùng" sau đó còn được một doanh nhân tặng một chiếc xe hơi nhãn hiệu Audi A6 đời 2008 để phục vụ cho công việc.

