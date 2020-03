Your browser does not support the video tag.

Rạng sáng 3/3, xe tải BKS: 63C-03117 lưu thông trên QL1A hướng từ An Sương về quận Thủ Đức, TP.HCM.

Khi xe qua khu vực ngã tư An Sương thuộc phường Tân Hưng Thuận, quận 12 bất ngờ đâm mạnh vào đuôi xe container đang chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến xe tải dính chặt vào đuôi xe container, biến dạng hoàn toàn.

Một số người dân cho hay, 3 người trên xe tải đã thiệt mạng. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng.

Tác giả: Cẩm Tú

Nguồn tin: Báo Giao thông