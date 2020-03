Hiện trường kinh hoàng ô tô bán tải tông sập 1 góc nhà dân ở Hà Nội

Your browser does not support the video tag.

Vụ TNGT xảy ra vào khoảng 21h15 tối 1/3 trên đường Dương Quảng Hàm đoạn gần nút giao với đường Nguyễn Khánh Toàn thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Vào thời điểm đó, ô tô bán tải mang BKS 19C-155.1X đang đi thì đâm vào nhà dân ven đường, sau đó đâm tiếp 1 xe máy hiệu Exciter mang BKS 19M1-114.4X.

Hậu quả vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy BKS 19M1-114.4X bị thương, xe máy Exciter BKS 19M1-114.4X hư hỏng khá nặng, xe ô tô bán tải BKS 19C-155.1X hư hỏng nặng phần đầu xe, một góc nhà dân bị sập.

Tác giả: Cẩm Tú

Nguồn tin: Báo Giao thông