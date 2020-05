Video: Cận cảnh trăn 2 đầu xuất hiện ở Cà Mau

Con trăn 2 đầu hiếm gặp xuất hiện ở Cà Mau

Ngày 19/5, ông Phạm Văn Thọ (khóm 3, phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau) cho biết, một con trăn mẹ do gia đình ông nuôi vừa sinh sản, trong đó có một con trăn con có 2 đầu rất kỳ lạ.

Theo ông Thọ, con trăn mẹ nặng khoảng 70kg, được ông nuôi cách đây hơn 5 năm. “Mới đây, nó đẻ được gần 70 trứng, nhưng chỉ có 48 trứng nở. Trong đó, có 1 trứng nở ra con trăn hai đầu”, ông Thọ thông tin.

Theo ghi nhận, con trăn 2 đầu là giống trăn đất, dài khoảng 30cm, trọng lượng khoảng 150gram. Điểm đáng chú ý là đoạn từ giữa thân của con trăn mọc ra 2 đầu, còn nửa thân trở về sau giống như những con trăn bình thường.

Theo ông Thọ và người dân địa phương, từ trước đến nay chưa từng thấy con trăn nào có 2 đầu như vậy.

