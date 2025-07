Nữ diễn viên Vbiz nói được 4 thứ tiếng cực đỉnh, nhan sắc bất biến với thời gian

Có học vấn khủng và thành thạo 4 thứ tiếng

Nữ diễn viên Lan Phương sinh năm 1983, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc nhẹ nhàng và diễn xuất duyên dáng, Lan Phương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi học vấn khủng và khả năng ngoại ngữ đáng nể.

Diễn viên Lan Phương.

Cô có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, Pháp, Nga và Nhật, bên cạnh đó còn biết một chút tiếng Đức và Trung. Riêng với tiếng Nga, Lan Phương từng theo gia đình đất nước này từ năm 7 tuổi và định cư tại đây trong một năm, dấu mốc đầu tiên mở ra hành trình tiếp xúc với đa dạng ngôn ngữ của cô. Tuy vậy Lan Phương vẫn khiêm tốn khi cho rằng khả năng nói tiếng Nga của mình không thực sự tốt.

Lan Phương trong dự án hợp tác Việt - Nhật.

Lan Phương có nhiều mối liên hệ đặc biệt với Nhật Bản. Cô từng đóng chính trong bộ phim Người Cộng Sự (2013), tác phẩm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Nữ diễn viên cũng xuất hiện trong nhiều vở kịch truyền hình tại Nhật, làm MC cho chương trình giới thiệu đất nước, con người Việt Nam trên kênh NHK và hai lần được chọn làm Đại Sứ Hòa Bình Việt Nam tại Fukuoka (1998, 2008).

Từ thời THPT, Lan Phương đã học chuyên Anh, sau đó theo học tại Đại Học Ngoại Thương TP.HCM, môi trường nổi tiếng về ngoại ngữ. Khả năng nói tiếng Anh cực lưu loát giúp cô từng có cơ hội tham gia nhiều vở kịch nói tiếng Anh tại TP.HCM như: Ngựa Người Người Ngựa, Romeo Và Juliet, The Importance Of Being Earnest, Hoàng Tử Bé…

Nữ diễn viên với sức hút đặc biệt

Trong suốt hành trình gắn bó với màn ảnh Việt, Lan Phương luôn mang đến hình ảnh nhân vật đa dạng, giàu cá tính và khó đoán. Cô bắt đầu được chú ý với vai Mai trong Cô Gái Xấu Xí, một trong những bộ phim remake đầu tiên tạo cơn sốt trên VTV. Đến Diệu trong Cả Một Đời Ân Oán (2017), Hoàng Yến trong Nàng Dâu Order (2019), Dung của Trói Buộc Yêu Thương (2020) đến Hà: người vợ đầy mâu thuẫn trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình (2023), mỗi lần trở lại là một lần biến hóa mới.

Lan Phương trong Cô Gái Xấu Xí.

Sau Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình thì Lan Phương tạm dừng sự nghiệp để sinh con.

Sự duyên dáng và khả năng "xoay chuyển" giữa hài hước, nội tâm, chính diện, phản diện đã giúp Lan Phương giữ vững sức hút đặc biệt trong lòng khán giả truyền hình. Nhờ khả năng này, Lan Phương trở thành tên tuổi bảo chứng cho chất lượng của những phim truyền hình lẫn điện ảnh cô tham gia.

Hồi cuối tháng 6 cô mới khoe ảnh tái xuất, hứa hẹn sẽ sớm trở lại trong 1 dự án truyền hình.

Trên trang cá nhân, mới đây Lan Phương chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên tại phim trường cho một dự án truyền hình mới. Trong ảnh, nữ diễn viên xuất hiện tại Đài Truyền hình Việt Nam, tay cầm kịch bản, cùng dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy năng lượng: "Mình đã quay trở lại phim trường. Thật là vui!!!".

Đây là lần trở lại màn ảnh nhỏ của Lan Phương sau gần 2 năm kể từ vai diễn Hà trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình (2023). Giai đoạn vừa qua, nữ diễn viên ưu tiên thời gian cho gia đình và con nhỏ, ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, dấu ấn mà cô để lại qua loạt vai diễn truyền hình trước đó vẫn khiến khán giả ghi nhớ rõ ràng.

Lan Phương sau khi sinh 2 con thì vẫn trẻ trung, xinh đẹp.

Xinh đẹp, thông minh, giỏi ngoại ngữ, Lan Phương hiện tại có một sự nghiệp vô cùng vững chắc. Ở độ tuổi đã là mẹ 2 con, cô vẫn giữ được nhắc sắc trẻ đẹp, bất biến với thời gian, không khác là bao so với thời đóng Cô Gái Xấu Xí.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn