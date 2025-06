Lái xe ngược chiều, nam cảnh sát tát đại tá quân đội ngay giữa phố

Your browser does not support the video tag.

Trên một con đường đông đúc ở Lucknow, Ấn Độ, một người đàn ông được nhìn thấy đang lái xe ngược chiều. Sau đó, anh ta bước ra khỏi xe và tát một người đàn ông trong một chiếc xe đi từ hướng ngược lại.

Người tấn công là một cảnh sát, và người đàn ông mà anh ta tấn công là một đại tá quân đội. Hiện tại, viên cảnh sát đã mất tích và clip về vụ hành hung đang lan truyền.

Đại tá Anand Prakash Suman đã đệ đơn kiện thanh tra cảnh sát vào ngày 21/6. Trong đơn khiếu nại, đại tá này cáo buộc ông đã bị tấn công trước mặt vợ và con gái. Ông nói rằng đã bị nam cảnh sát đánh khi ông chất vấn việc người này lái xe ô tô đi sai làn đường. Anand Prakash Suman hiện là Đại tá thuộc Ban Giám đốc NCC ở Patna.

Nam cảnh sát tát đại tá quân đội ngay giữa phố vì bị chất vấn đi ngược chiều.

Vị đại tá này cũng cáo buộc người đàn ông đó đã lái xe đè lên chân trái của ông.

"Anh ta bắt đầu lăng mạ tôi và ngay khi tôi hạ cửa sổ xe xuống, anh ta đã tát tôi", đơn khiếu nại viết.

Người đàn ông này cũng cáo buộc rằng khi ông ra khỏi xe để chặn đối phương lại, "anh ta đã cố đè tôi giữa xe của anh ta và xe của tôi". "Sau đó, anh ta đã cán qua chân trái của tôi và bỏ trốn khỏi hiện trường", viên sĩ quan quân đội nói.

Người bị cáo buộc đã được xác định là thanh tra Vinay Kumar Saroj.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đang mất tích và điện thoại di động của anh ta đã tắt.

"Một vụ án đã được lập hồ sơ dựa trên khiếu nại của Đại tá Anand Prakash Suman. Một hành động đang được thực hiện dựa trên cuộc điều tra đoạn clip từ camera giám sát. Bất kỳ ai bị kết tội sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc", Phó Ủy viên Cảnh sát Nam Lucknow, Nipun Aggarwal cho biết.

Tác giả: T.Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn