Video: Bị CSGT thổi phạt, người đàn ông nằm vạ giữa đường, giữ chặt xe máy

VIDEO: Người đàn ông say xỉn vần nằm giữ chặt xe máy khi bị CSGT thổi phạt

Sự việc xảy ra vào tối 23-3 trên Quốc lộ 51 đoạn qua thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khi lực lượng CSGT đang thành lập tổ kiểm tra xử lý vi phạm, đo nồng độ cồn.

Thấy người đàn ông chạy xe máy có dấu hiệu say xỉn, CSGT yêu cầu dừng xe. Lúc này, người đàn ông mặc dù không thể bước nổi nhưng vẫn bám lấy xe, không chịu buông tay. Thậm chí, người này còn nằm xuống đường nhưng tay vẫn giữ chặt xe không cho lực lượng CSGT di chuyển xe vào khu vực an toàn.

Một chiến sĩ phải cõng người này đi vào khu vực an toàn, sau đó nhiều lần yêu cầu người này thở ra để thổi đo nồng độ cồn, nhưng ông ta liên tục hít vào khiến việc kiểm tra diễn ra khá lâu.

Phát hiện nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý. Do người này không thể tự đi về được, lực lượng CSGT đã gọi điện cho người thân tới để đưa về.

Tác giả: Ng.Giang – Q.Trường

Nguồn tin: Báo Người lao động