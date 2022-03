Vì sao chưa có kết quả kiểm tra khoáng sản ở Nghệ An?

Công an Nghệ An bắt vụ khai thác đá trắng trái phép quy mô lớn tại huyện Quỳ Hợp tháng 7/2021. Ảnh: Internet

Ngày 21/10/2021, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 3892/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp và trách nhiệm của UBND cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn liên ngành do ông Võ Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở TN-MT Nghệ An làm Trưởng đoàn, cùng các Phó trưởng đoàn, thành viên đại diện Sở Xây dựng, Công Thương, LĐ-TB&XH, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) và Cục thuế. Thời hạn kiểm tra là 75 ngày, kể từ ngày Quyết định kiểm tra được công bố.

"Quyết liệt, không dung túng, bao che khai thác khoáng sản trái phép"Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An

Nội dung kiểm tra của đoàn liên ngành gồm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường, chấp hành thiết kế mỏ, an toàn lao động, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế và pháp luật khác có liên quan tại một số điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Đoàn liên ngành sẽ kiểm tra trách nhiệm của UBND các huyện trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.

Mặc dù theo quyết định 3892/ QĐ-UBND, thời hạn kiểm tra là 75 ngày, kể từ ngày Quyết định kiểm tra được công bố, tuy nhiên đến nay sau hơn 4 tháng vẫn chưa có kết luận.

Trao đổi với Nhadautu.vn về vấn đề này, một lãnh đạo Sở TN-MT Nghệ An cho biết lý do chưa đưa ra được kết luận là do khối lượng công việc lớn hơn so với dự kiến ban đầu, việc kiểm tra cần phải đảm bảo chính xác, khách quan, vấn đề lớn nhất hiện nay là việc đánh giá trữ lượng khai thác thực tế tại một số doanh nghiệp.

"Hiện chúng tôi đã đề xuất với UBND tỉnh giãn thời hạn kiểm tra, đồng thời lập kế hoạch thuê đơn vị độc lập trong việc đánh giá trữ lượng khai thác thực tế và khối lượng kê khai nộp thuế của các đơn vị", vị này cho hay, nhấn mạnh: "Quan điểm của chúng tôi là không bao che và xử lí nghiêm các sai phạm nếu có".

Khai thác khoáng sản trái phép là thực trạng nhức nhối nhiều năm qua ở các huyện miền núi Nghệ An.

Tại phiên chất vấn ngày 8/12/2021 kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Nghệ An, ông Trịnh Thanh Hải – Cục trưởng Cục thuế Nghệ An thông tin, thực trạng khai thác khoáng sản còn nhiều vấn đề nhạy cảm, rủi ro và tiềm ẩn thất thu thuế.

" Xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép" Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Cũng tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Nghệ An, ông Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kết luận còn nhiều vấn đề còn bất cập trong quản lý khai thác tài nguyên, dẫn đến thất thu thuế và làm phiền đến đời sống người dân. Khai thác tài nguyên khoáng sản phải phù hợp và phải để lại cho con cháu sau này. Ông Quý đề nghị UBND tỉnh cần quyết liệt, không dung túng, bao che khai thác khoáng sản trái phép.

Mới đây, tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Nghệ An tháng 2/2022 ngày 24/2, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Sở TN-MT triển khai đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản; tham mưu xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Được biết, 12 doanh nghiệp trong danh sách kiểm tra theo quyết định 3892/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An gồm Công ty TNHH Toàn Thắng, CTCP khoáng sản và thương mại Trung Hải, Công ty TNHH khoáng sản Trung Nguyên Nghệ An, CTCP Đồng Tiên, Doanh nghiệp tư nhân Long Anh, CTCP ốp lát Hoàng Gia, Công ty TNHH Chính Nghĩa, Công ty TNHH Duyên Hoàng, CTCP An Sơn, CTCP khoáng sản Á Châu, CTCP khoáng sản Đông Á, Công ty TNHH MTV Xuân Chung.

