Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người phụ nữ xách theo túi đồ đang chạy sang bên kia đường thì gặp một chiếc xe bồn. Do luống cuống, người này bất ngờ vấp ngã ngay trước đầu xe. May mắn là tài xế đã kịp thời phanh gấp, cứu người phụ nữ thoát chết trong gang tấc.

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 5/1, trên một tuyến quốc lộ.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin