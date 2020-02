Va chạm với xe tải khi sang đường, bé gái tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra vào 10h20 ngày 21/2, trên đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, Lào Cai.

Nguồn clip: Laocaionline

Thời điểm trên, một người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo con nhỏ phía sau bất ngờ sang đường mà không chú ý quan sát. Đúng lúc này, một chiếc xe tải chạy cùng chiều đi tới, tông trúng hai mẹ con.

Va chạm xảy ra khiến bé gái ngồi sau bị cán tử vong tại chỗ, người phụ nữ cầm lái may mắn thoát chết. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Văn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin