Tiểu thư 7000 tỷ gây sốt ở Gia Đình Haha: Tay quen bóc đồ hiệu giờ "nếm" cảm giác đào sắn, bẻ măng, cày ruộng hùng hục

Ngọc Thanh Tâm (SN 1993) là một trong những richkid đình đám, được biết đến là con gái duy nhất của nữ đại gia thủy sản nức tiếng Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group. Với gia thế giàu có, cuộc sống xa hoa “ngậm thìa vàng”, ái nữ khiến nhiều người ngưỡng mộ và nhận được nhiều sự quan tâm.

Cô từng được biết đến với vai trò YouTuber, người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao trong showbiz. Sau này, Ngọc Thanh Tâm thể hiện bản thân với vai trò diễn viên, nhà sản xuất phim. Cô từng tham gia một số phim như Hiệp sĩ mù, Đảo của dân ngụ cư, Yêu em bất chấp... và đầu tư sản xuất những web drama nổi tiếng như Tâm sắc Tấm, Thạch Sanh - Lý Thanh...

Dù nổi tiếng nhưng tên tuổi của Ngọc Thanh Tâm thường gắn liền với nhiều tranh cãi. Đặc biệt là những lần người đẹp xuất hiện trên thảm đỏ, đều tạo ra những bàn tán về trang phục, nhan sắc đời thường,... Không những vậy, cô nàng cũng nhận không ít những lời đánh giá, hoài nghi về tài năng khi hoạt động trong showbiz.

Cho đến thời gian gần đây, khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024, Ngọc Thanh Tâm nhận được nhiều sự chú ý hơn khi thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo. Ngoài ra, tính cách của cô nàng cũng được khán giả ấn tượng hơn qua những khoảnh khắc đời thường trong show thực tế.

Đáng chú ý nhất là khi Ngọc Thanh Tâm trở thành cast nữ duy nhất trong show thực tế Gia Đình Ha Ha. Ban đầu, netizen vẫn phản đối sự xuất hiện của ái nữ nhà thuỷ sản vì cho rằng cô nàng không hợp vibe. Tuy nhiên sau vài tập phát sóng, Ngọc Thanh Tâm lại sở hữu một lượng fan lớn, thậm chí từ antifan trở thành hâm mộ vì cách thể hiện tự nhiên trong chương trình.

Đông đảo cộng đồng mạng đều cảm thấy bất ngờ bởi sự lăn xả, nhiệt tình của cô nàng. Vốn là tiểu thư sống trong penthouse rộng 650m2 nhưng khi trải nghiệm cuộc sống nông thôn, Ngọc Thanh Tâm không ngần ngại bất cứ công việc nào. Từ rửa bát, đào sắn, lên rừng bẻ măng hay thử cày ruộng,... cô nàng đều “cân” tất. Thậm chí, mỹ nhân sinh năm 1993 còn bày tỏ sự thích thú, vui vẻ với cuộc sống mới mẻ này.

Bên cạnh đó khi tham gia chương trình này, nhiều người “lọt hố” Ngọc Thanh Tâm bởi sự thân thiện, tinh tế và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Cô nàng được gọi với cái tên thân mật là “Tư Tâm”, luôn lễ phép, ứng xử khéo léo với tất cả mọi người. Loạt khoảnh khắc “Tư Tâm” tết tóc, dạy tiếng Anh cho bé Thư cũng nhanh chóng viral trên các nền tảng MXH với nhiều lời khen ngợi.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Tôi bị bất ngờ với Ngọc Thanh Tâm nha. Không nghĩ một cô nàng được mệnh danh tiểu thư lại có thể chân chất, giản dị như thế”.

- “Có thiện cảm hơn với Ngọc Thanh Tâm rất nhiều từ sau show này. Thấy cô ấy cũng dễ thương, tinh tế”.

- “Tiểu thư cành vàng lá ngọc mà giờ trải nghiệm cuộc sống nông thôn, rửa bát hái măng cái gì cũng làm. Ngưỡng mộ thật”.

- “Thích Tâm nhiều hơn nha. Tinh tế có, lễ phép có mà cũng hài hước, đáng yêu luôn”.

Được biết, bản thân ái nữ cho biết cô cũng mong muốn được trải nghiệm, trưởng thành hơn khi tham gia chương trình. Ngọc Thanh Tâm khẳng định nhiều công việc trong show đều là lần đầu tiên cô làm nên ban đầu có thể vụng về nhưng dần dần học hỏi để chắc chắn làm được. Ngoài ra, cô cũng muốn khán giả có thể nhìn thấy sự nỗ lực,khám phá bản thân và vượt qua giới hạn của mình.

