Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 17/2 tại Bình Thuận. Theo camera an ninh nhà dân ghi lại, người điều khiển xe máy đã lao sang làn đường ngược chiều, đâm vào 2 người đi xe máy đang lưu thông đúng luật.

Cú tông cực mạnh khiến cả 3 người ngã gục xuống đường, hai xe máy vỡ nát. Được biết, cả 3 người đều bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tác giả: Cẩm Tú

Nguồn tin: Báo Giao thông