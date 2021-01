Va chạm tàu, 8 thuyền viên rơi xuống biển

Theo thông tin từ những thuyền viên, vào lúc 2h sáng ngày 25/1, tàu cá NA 90800 TS do ông Nguyễn Văn Triều (SN 1974, trú tại khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) làm chủ đang khai thác hải sản gần đảo Mắt. Do sương mù dày đặc nên tàu của ông Triều bị tàu chở hàng (không rõ biển hiệu) đang lưu thông trên biển đâm chìm, 8 thuyền viên rơi xuống biển.

Các thuyền viên hãi hùng kể lại phút gặp nạn.

Lênh đênh trên biển giữa đêm tối, giá rét, đến 5h 30’ cùng ngày thì gặp được tàu cá NA 94789 TS của anh Phạm Hữu Hải (trú tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu) bắt gặp giúp 8 người đưa lên tàu. Sau đó thuyền viên Nguyễn Văn Vân (SN 1964) do sức khoẻ yếu, ngâm nước nhiều giờ, kiệt sức nên đã tử vong.

Nhận tin tàu cá gặp nạn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã cử CBCS cùng phương tiện ra biển ứng cứu. 8 thuyền viên (1 người đã tử vong) được tàu của anh Hải bàn giao toàn bộ cho Bộ đội Biên phòng đưa vào bến lạch Cờn, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.

Bàn giao thi thể thuyền viên Nguyễn Văn Vân cho gia đình.

Hiện các lãnh đạo thị xã Hoàng Mai và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã có mặt, động viên và bàn giao thi thể người tử nạn cho gia đình.

Tác giả: H.Hồng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân