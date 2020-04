Va chạm ô tô tải, 2 thanh niên bị thương, 1 người nguy kịch

Vụ TNGT trên QL62 khiến 2 thanh niên bị thương nặng, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, trong đó 1 người nguy kịch.

Sáng 14/4, Công an TP. Tân An (Long An) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ TNGT trên QL62 khiến 2 thanh niên bị thương nặng, phải đưa bệnh viện cấp cứu, trong đó 1 người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h20 ngày 13/4, ô tô tải mang BKS 51C-43797 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên QL62 từ hướng TP.Tân An đi thị xã Kiến Tường (Long An). Khi đến điểm giao giữa QL62 với đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương thuộc địa bàn xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An bất ngờ xảy ra va chạm với mô tô khiến 2 thanh niên bị thương rất nặng.

Theo người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khi ô tô tải đang rẽ trái vào đường dẫn cao tốc, lúc này mô tô mang BKS 86B5–000.66 chạy từ hướng thị xã Kiến Tường về TP.Tân An, tốc độ quá nhanh xử lý không kịp nên va vào ô tô tải.

Cú tông mạnh khiến mô tô lọt vào gầm đầu xe tải biến dạng, cản của ô tô tải bể nát, văng khỏi đầu xe. Tại hiện trường, 2 thanh niên bị đa chấn thương, trong đó 1 người gãy chân và trong tình trạng rất nguy kịch, được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, CSGT Công an TP. Tân An và Công an xã Lợi Bình Nhơn có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Atgt.vn