Tử vong vì bị đâm nhưng vẫn tiếp tục ngồi nhậu

Nạn nhân là Đinh Văn Nghĩ, SN 1987, ngụ ấp Thạnh Lộc 1, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ.

Trước đó, 7 giờ sáng 25/1, Nghĩ cùng bạn cùng ấp là Lê Văn Tuấn, Ngô Văn Hoà tổ chức uống rượu tại vườn xoài của ông Trần Thanh Hải ở ấp Thạnh Lợi, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ.

Đến 16 giờ cùng ngày, Lê Văn Ngà đi làm về cũng mua rượu về nhà uống. Nhà Ngà cách chỗ nhóm Nghĩ nhậu khoảng 30 mét.

Trong lúc nhậu, Ngà nghe thấy Nghĩ có lời lẽ khó nghe về gia đình mình nên lấy con dao Thái Lan bỏ vào túi quần, đi ra chỗ nhóm Nghĩ nhậu để đánh nhau.

Khi thấy Ngà đến, Nghĩ cũng nhặt khúc tre dài hơn 2 mét lao vào xô xát.

Nghĩ cầm cây đánh Ngà trúng vào ngực Ngà, Ngà cầm dao đâm nhiều nhát vào người Nghĩ.

Sau khi đâm đối thủ, Ngà vứt dao tại hiện trường rồi đi về nhà. Dù bị đâm nhiều nhát vào người nhưng Nghĩ vẫn tiếp tục ngồi xuống uống rượu. Uống được một lúc thì nằm gục xuống đất.

Do quá say, Tuấn và Hòa không thể can ngăn đánh nhau cũng không đưa Nghĩ đi cấp cứu.

Đến 17 giờ cùng ngày, người dân phát hiện Nghĩ bị thương nằm thoi thóp vội đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên chưa kịp tới bệnh viện thì Nghĩ tử vong.

Ngà bị bắt để điều tra.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Công lý