Tử tù nhiễm Covid-19 trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa lĩnh thêm án

Ngày 24/11, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim An (26 tuổi, ngụ Bình Thuận) 2 năm 6 tháng tù về tội Trốn khỏi nơi giam, giữ. Tổng hình phạt chung với bản án năm 2015, TAND Cấp cao tại TP.HCM buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Nguyễn Kim An là từ tù nhiễm Covid-19 từng trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa hồi 13/5. Cách đây 7 năm, An giết bạn học để cướp tài sản, chở xác vứt xuống sông ở quận 7 (TP.HCM).

Bị cáo Nguyễn Kim An tại tòa sáng 24/11. Ảnh: Dương Trang.

Theo cáo trạng, An bị tuyên án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa (quận 10). Khoảng 15h ngày 13/7, lợi dụng sơ hở của quản giáo, An đã trốn khỏi trại tạm giam.

Sau khi ra khỏi trại tạm giam, An đi nhiều nơi. Tối 14/7, An nhớ địa chỉ nhà anh N.N.T. (bạn tù ở chung buồng giam) nên đến gặp anh N.N.L, chị V.T.K.N (anh trai và chị dâu của anh T.) xin ngủ qua đêm nhưng bị từ chối và được 2 người này cho 500.000 đồng.

An bắt xe ôm đến ngã tư Thủ Đức tìm nhà người quen thì gặp ông N.X.T (tài xế xe ôm) nhờ chở về phòng trọ ở quận Tân Phú. Trên đường đi, An xin ngủ lại tại nhà ông T.

An bị Công an TP.HCM bắt theo quyết định truy nã khi đang rời khỏi nhà ông T.

Quá trình trốn khỏi trại tạm giam, An giấu biệt nhân thân. Do đó, những người từng tiếp xúc là An không biết bị cáo là người đang trốn khỏi nơi giam nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến chế độ giam giữ và hoạt động bình thường của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, nên đã tuyên mức án trên.

Đối với các quản giáo trong ca trực đã sơ hở để An bỏ trốn, Công an TP.HCM sẽ xem xét xử lý sau.

Tác giả: Dương Quỳnh Trang

Nguồn tin: zingnews.vn