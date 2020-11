Truy nã giám đốc Công ty Đức Tâm Land lừa đảo dự án ‘ma’

Ông Nguyễn Đức Tâm đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh A.X.

Ngày 27-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Nguyễn Đức Tâm (35 tuổi, ngụ TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tâm là giám đốc Công ty TNHH bất động sản tư vấn và đầu tư Đức Tâm Land (trụ sở tại quận 8, TP.HCM).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Tâm. Sau khi xác minh Tâm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hiện không xác định được ông này đang ở đâu, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã ông ta.

Theo điều tra ban đầu, ông Tâm với vai trò là giám đốc Công ty Đức Tâm Land đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với người được chủ đất ủy quyền thỏa thuận hoàn thành thủ tục phân lô tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sau khi ký hợp đồng, Tâm biết rõ tình trạng pháp lý của khu đất, biết rõ khu đất chưa được cấp phép dự án khu dân cư, chưa được phân lô tách thửa, chưa được duyệt quy hoạch và phê duyệt xây dựng hạ tầng của cơ quan có thẩm quyền.

Ông Tâm cùng các cá nhân khác tại Công ty Đức Tâm Land đã tự ý lập bảng vẽ phân lô, lập khống dự án với tên "Khu nhà ở nghỉ dưỡng sinh thái Bửu Hòa - Biên Hòa - Đồng Nai", sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng để nhận và chiếm đoạt của nhiều cá nhân số tiền hơn 6,4 tỉ đồng.

Tác giả: NGỌC KHẢI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ