Trưởng Ban Quản lý chợ Kim Biên bị đâm chết: UBND quận 5 nói gì?

Theo báo cáo, khoảng 8 giờ 40 phút ngày 4-12, UBND quận 5 nhận được tin báo có vụ án mạng tại Văn phòng Ban quản lý chợ Kim Biên.

Qua xác minh ban đầu cho thấy khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tèo Em (SN 1976) là nhân viên quản lý ngành hàng Ban Quản lý chợ Kim Biên đến phòng làm việc của Ban quản lý chợ gặp Trưởng Ban quản lý là bà Lâm Thị Tuyết Hồng để bàn công việc.

Do có mâu thuẫn nên Nguyễn Văn Tèo Em đã dùng dao đâm vào vùng ngực của bà Hồng làm nạn nhân chết tại chỗ.

Hiện trường vụ án mạng

Lúc này, chị T. T. T. T (kế toán trưởng Ban quản lý chợ) vào phòng phát hiện, tri hô thì bị Tèo Em dùng dao đâm bị thương. Sau đó, chị L.T.H.C (trợ lý kế toán trưởng Ban quản lý chợ) phát hiện tri hô, bảo vệ Ban quản lý chợ cùng người dân khống chế, bắt giữ Tèo Em, đồng thời điện thoại báo Công an phường 13, quận 5 về vụ việc.

Nạn nhân T. T. T. T được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, được xác định bị thương nhẹ ở tay và trán, sức khỏe ổn định.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường 13, quận 5 đã lập tức xuống bảo vệ hiện trường, ổn định tình hình an ninh trật tự tại khu vực; phối hợp Đội Cảnh sát hình sự và Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 5 tổ chức khám nghiệm hiện trường và lập hồ sơ ban đầu. Công an quận đã báo cáo về Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP HCM.

Được biết, bà Lâm Thị Tuyết Hồng mới được điều chuyển từ nơi khác về làm Trưởng Ban quản lý chợ Kim Biên trong thời gian gần đây.

Tác giả: M.Nhi

Nguồn tin: Báo Người Lao động