Trộm xăng không thành, người đàn ông hóa 'ngọn đuốc sống'

Một chiếc xe của tổ chức Phòng cháy và Bảo vệ kinh doanh của thành phố Salt Lake mới đây đã chứng kiến một sự việc kinh hoàng.

Đoạn camera an ninh ở bãi đỗ xe đã ghi lại cảnh một tên trộm đang cố gắng lấy nhiên liệu từ chiếc xe tải đang đỗ vào hôm thứ Bảy tuần trước.

Để ngụy trang, tên đồng bọn đã đánh chiếc xe bán tải đứng sát để che mắt mọi người.

Tuy nhiên trong quá trình hành nghề, kẻ trộm vô tình để bén lửa khi khoan vào bình nhiên liệu dẫn tới việc một lượng xăng tràn vào người và lửa bén theo khiến tên này hoảng hốt lăn lộn ra đường.

Quá kinh sợ tên đồng bọn thứ hai vội lái xe ra để cứu bạn mình mặc kệ chiếc xe tải đang bốc cháy.

Các quan chức của Salt Lake cảnh báo rằng việc khoan vào một thùng chứa khí đốt là một việc khá rủi ro và khuyên mọi người không nên thực hiện.

Hiện giá xăng dầu ở Mỹ đang ở mức cao kỷ lục, tính đến 11/6 giá trung bình của xăng chất lượng cao tại nước này đã lần đầu tiên vượt 5 USD/gallon (tương đương 1,35 USD/l). Trong khi cách đây một năm, giá xăng trung bình tại Mỹ chỉ là 3,07 USD/gallon. Kể từ thời điểm đó, giá xăng đã tăng 62%.

Hiện nhiều nơi trên đất Mỹ, người dân đã phải mua dầu ăn để thay thế nhiên liệu cho các phương tiện giao thông bất chấp việc làm gia tăng ô nhiễm môi trường.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT