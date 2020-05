Triệt xóa sới bạc quý bà trong vườn xoài, bắt giữ 18 đối tượng

Khoảng 14 giờ ngày 26/5, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã phục kích, bắt quả tang sòng bạc quý bà ăn thua bằng tiền tại vườn xoài (tổ 21, ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến).

Phát hiện công an, các đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy. Tuy nhiên 18 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó có 11 người là nữ. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 13 điện thoại di động và số tiền gần 97 triệu đồng.

Được biết, tụ điểm này do bà Lê Thị Ngộ đứng ra tổ chức để lấy tiền xâu, hoạt động khoảng một tháng nay.

Vụ việc tương tự từng xảy ra ở An Giang trước đây. Ngày 16/5, thông tin từ Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho hay, đơn vị đã triệt phá hai sới bạc, bắt quả tang 37 đối tượng tham gia đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 15/5, công an nhận được tin tại nhà của Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1978, ngụ ấp An Bình, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới) có nhiều đối tượng tụ tập đánh bài tây ăn tiền nên tiến hành kiểm tra.

Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy. Lực lượng chức năng vây bắt được 17 đối tượng, trong đó có 10 đối tượng là nữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng khám xét trên người các đối tượng, thu giữ gần 22 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, tụ điểm đánh bạc trên do Linh là chủ nhà đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để lấy tiền xâu.

