Triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng

Thông tin ban đầu, Công an huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) triệt phá một đường dây cá độ bóng đá với sự tham gia của 7 đối tượng, trong đó Nguyễn Văn Chức (trú tại 3/18 Ngọc Tuyền, Khu 10, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) và Phạm Ngọc Tú (trú tại Khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) là hai đối tượng cầm đầu.

Các đối tượng cá độ bóng đá bị công an huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) phát hiện và triệt phá.

Chức và Tú đã thống nhất cùng nhau tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tính đến thời điểm đường dây cá độ này bị triệt phá, tổng số tiền cá cược đã lên đến 20 tỷ đồng với nhiều đối tượng có liên quan. Công an huyện Bình Giang đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

Trước đó, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hải Dương) phối hợp với Công an phường Chí Minh, TP Chí Linh triệt phá đường dây cá độ bóng đá gồm 5 đối tượng đều ở TP. Chí Linh do Nguyễn Trong Bình cầm đầu. Từ ngày 11/6 đến ngày 19/6, các đối tượng trong đường dây này đã tham gia cá cược với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Công an tỉnh Hải Dương khuyến cáo người dân cần nhận thức rằng tất cả hành vi cá độ bóng đá bằng tiền đều bị pháp luật nghiêm cấm. Người dân nếu phát hiện các đối tượng có dấu hiệu, biểu hiện cá độ bóng đá cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để có biện pháp đấu tranh xử lý kịp thời./.

