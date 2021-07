Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng hơn 60 tỷ đồng

Theo đó, sáng sớm ngày 8/7/2021, 60 cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) chủ trì phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa, Công an TP. Đồng Hới và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh chia thành 10 tổ công tác đồng loạt triển khai triệu tập, đấu tranh các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá lớn tại địa bàn TP. Đồng Hới và huyện Tuyên Hóa.



10 đối tượng có liên quan đến chuyên án bị triệu tập gồm Trần Đại Nghĩa (SN 1976, trú tại TDP Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới) đóng vai trò là kẻ cầm đầu. Những đối tượng còn lại đều ở huyện Tuyên Hoá gồm: Nguyễn Phong Thái (SN 1984), Nguyễn Trung Kiên (SN 1985), Trần Đăng Ngà (SN 1980), Nguyễn Công Lực (SN 1992), Nguyễn Trung Thực (SN 1976), Trần Mộng Duy (SN 1991), đều trú tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa và Nguyễn Thế Duyệt (SN 1987, trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa), Đoàn Bá Phú (SN 1983, trú tại xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa), Trần Thế Quyền (SN 1994, trú tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa).

Bước đầu, đối tượng Trần Đại Nghĩa khai nhận, khoảng giữa tháng 5-2021, thông qua mạng Internet, Nghĩa mua tài khoản đại lý cá độ bóng đá của nhà cái Bong88 cấp Master (đại lý cấp 2) để tiến hành chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp Agent (đại lý cấp 3) để tham gia cá độ bóng đá.



Từ tài khoản cấp Agent của Nghĩa, đối tượng Nguyễn Phong Thái chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp Member (thành viên) để bán cho nhiều đối tượng trên địa bàn huyện Tuyên Hóa tham gia cá độ bóng đá. Qua tài liệu xác định tổng số tiền đánh bạc của Trần Đại Nghĩa với các đối tượng cấp dưới trong hệ thống tài khoản đại lý của Nghĩa là khoảng 60 tỷ đồng.

Ban chuyên án cũng đã thu giữ được số tiền mặt gồm 251,5 triệu đồng, 10 điện thoại di động, 01 máy tính xách tay, 01 CPU máy tính, 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.



Hiện, Phòng PA05 – Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng các đối tượng có liên quan. Song song với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 04 đối tượng Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Phong Thái, Đoàn Bá Phú và Nguyễn Trung Kiên về hành vi đánh bạc.

Tác giả: Trần Cường



Nguồn tin: Báo Công Lý