Trăn oằn mình đu dây điện, xem tới cuối mà muốn rớt tim

Your browser does not support the video tag.

Cách đây không lâu, mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn video quay cảnh một con trăn khổng lồ đang cuộn mình trên sợi dây điện rất cao. Theo đó, sự việc xảy ra tại một khu chợ ở Cogon Pardo, thành phố Cebu, Philippines.

Đoạn video cho thấy, con trăn này có kích thước “siêu to khổng lồ”. Nó liên tục vặn mình, uốn éo để di chuyển, thoát khỏi sợi dây điện nhưng có vẻ như quá trình này rất khó khăn.

Con trăn oằn mình đu dây điện.

Người dân đứng quay video về sinh vật kỳ dị đu dây điện.

Xe cộ cũng phải dừng lại, không dám đi qua vì sợ con vật rơi xuống bất ngờ.

Phía dưới, người dân liên tục la hét theo từng chuyển động của con vật. Ai nấy đều không dám đi qua khu vực này, đành đứng chờ ở hai bên, nín thở theo dõi.

Đặc biệt, ở đoạn cuối video, “bé Na” bị rớt xuống đất khiến người xung quanh bỏ chạy tán loạn. Được biết, sau khi rơi xuống, con trăn đã bị bắt lại và được thả về tự nhiên.

Khoảnh khắc con trăn rơi xuống.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan rộng trên khắp các trang mạng xã hội trên thế giới. Đến nay, đoạn video đã đạt hơn 13 triệu lượt xem và hơn 39 nghìn lượt bình luận. Đa số mọi người đều hãi hùng với cảnh tượng này, một số người bình luận:

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: saostar.vn