Trăn mang thai dài 7 mét há miệng tấn công ô tô

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 23/6, tại một con đường đất ở Campo Grande, bang Mato Grosso do Sul, miền tây Brazil.

Khi phát hiện thấy chiếc xe ô tô đi qua, con trăn xanh Nam Mỹ dài khoảng 7 mét liền ngóc đầu dậy với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ngay sau đó, nó há miệng và lao người về phía chiếc xe khiến tài xế phải giật mình.

Một cảnh quay khác cũng cho thấy, những chiếc xe chạy phía sau cũng bị con trăn này tấn công khi chạy ngang qua khu vực nó đang nằm phơi nắng. Một số người dân địa phương ở đây cho biết, họ chưa từng gặp con trăn xanh Nam Mỹ nào có kích thước lớn như vậy.

Theo tiết lộ của nhà sinh vật học địa phương Juliana de Souza Terra thì con trăn xanh Nam Mỹ này đang mang thai. "Cuộc tấn công nhằm khiến mọi người rời đi và để con trăn lại một mình vì nó đang sợ hãi", Terra nói.

Trăn xanh Nam Mỹ là loài trăn lớn nhất thế giới. Chúng có thể dài 6 - 9 mét và nặng tới 250 kg. Chúng thường ăn lợn rừng, hươu, chim, rùa, chuột lang nước, thậm chí cá sấu caiman và báo đốm. Qua các nghiên cứu của nhà động vật học, trăn xanh Nam Mỹ còn tấn công con người và cả đồng loại.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn