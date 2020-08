Tinh vi thủ đoạn ma túy ‘đội lốt’ thực phẩm chức năng để chuyển qua đường hàng không

Cụ thể, ngày 30-6, đội Kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan TP. Hà Nội chủ trì thực hiện chuyên án phối hợp với lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP. Hà Nội, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, đã bắt giữ Vũ Thành Long (SN 1988, chỗ ở: xã Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An; có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy) và đối tượng liên quan là Phạm Thị Linh (SN 1985, trú tại TP. Vinh, Nghệ An).

Hai đối tượng này có hành vi cất giấu trong bưu kiện từ Đức về Hà Nội, đựng 11 lọ nhựa (thực phẩm chức năng) bên trong có chứa khoảng 4.000 viên nén nghi là ma túy, tổng khối lượng gần 2 kg; 1 lọ nhựa (thực phẩm chức năng) bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy có khối lượng gần 104 gam.

Một ngày sau đó, đội Kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan TP. Hà Nội chủ trì thực hiện chuyên án phối hợp với lực lượng CSĐT tội phạm Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP. Hà Nội, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh (SN 1996, trú tại TP. Thanh Hóa); có hành vi cất giấu trong bưu kiện từ Đức về Hà Nội đựng 13 lọ nhựa (thực phẩm chức năng) bên trong có chứa khoảng 4.700 viên nén nhiều màu sắc nghi là ma túy, tổng khối lượng gần 2,5 kg; 1 lọ nhựa (thực phẩm chức năng) bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy có khối lượng gần 102 gam; 5 lọ nhựa hình trụ (thực phẩm chức năng) bên trong chứa các viên nén hình tròn màu trắng có tổng khối lượng hơn 253 gam.

Trong khi các vụ việc, đối tượng trên đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý thì ngày 14-7, đội Kiểm soát phòng, chống ma túy - Cục Hải quan TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp kiểm tra cùng Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh; Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) và Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế (HNC) đã khám xét lô hàng đượcngụy trangtinh vi, cất giấu trong lô hàng hóa gửi từ Đức về Hà Nội.

Bước đầu, cơ quan chức năng lập biên bản đối với số hàng hóa vi phạm gồm: 13 lọ nhựa (thực phẩm chức năng) bên trong có chứa khoảng 4.200 viên nén hình tam giác màu xanh nghi là ma túy (MDMA), tổng khối lượng gần 2 kg; 2 lọ nhựa (thực phẩm chức năng) chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy Ketamine, khối lượng gần 200 gam; 7 lọ nhựa hình trụ (thực phẩm chức năng) chứa các viên nén hình tròn màu trắng nghi là ma túy có tổng khối lượng hơn 514 gam.

Cũng trong ngày 14-7, đội Kiểm soát phòng, chống ma túy - Cục Hải quan TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp kiểm tra cùng Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài; Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) và Công ty CP dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV) đã khám xét kiện hàng được ngụy trang tinh vi, cất giấu trong lô hàng hóa gửi từ Đức về Hà Nội.

Số hàng hóa vi phạm gồm 58 lọ nhựa (thực phẩm chức năng) bên trong chứa 28.000 viên nén hình vuông màu nâu nhạt nghi là ma túy (MDMA).

Theo bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo 389 TP. Hà Nội, ngoài ma túy, các đối tượng gian lân thương mại cũng không “ngại” chọn đường hàng không. Đơn cử như ngày 10-7, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với Đội 1 - Cục Điều tra Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Hà Nội thực hiện Quyết định khám lô hàng do Hãng hàng không SINGAPORE AIRLINES vận chuyển về sân bay quốc tế Nội Bài.

Kiểm tra thực tế hàng hóa phát hiện 82 kg cá ngựa. Người nhận vắng mặt tại thời điểm khám. Hành vi vi phạm bị xác định là lợi dụng việc vận chuyển hàng hóa của cá nhân thuộc danh mục hàng nhập khẩu có điều kiện nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong và bàn giao hàng hóa đã kiểm tra cho Công ty CP dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) lưu giữ tại Kho hàng vi phạm dưới sự giám sát của Đội Giám sát Hải quan - Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài; tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xác minh thông tin lô hàng để xử lý theo quy định của pháp luật.

