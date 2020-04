Thực nghiệm hiện trường, xác định động cơ sát hại thiếu nữ tại phòng trọ ở Đồng Nai

Your browser does not support the video tag.

Như Báo Pháp luật Việt Nam trước đó đã đưa tin, ngày 14/4, sau khi xác định danh tính nghi phạm sát hại thiếu nữ 16 tuổi tại phòng trọ là Đậu Đức Mười (SN 1989, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An), Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã truy bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo điều tra, vào lúc 3h50 phút ngày 9/4, bất ngờ nghe tiếng nạn nhân tri hô lúc rạng sáng tại phòng trọ ở tổ 17, khu phố 8 A, phường Long Bình, TP.Biên Hòa, người dân phát hiện em P.T.B.M (16 tuổi) bị đâm 3 nhát vào vùng ngực, tay, cằm nên lập tức đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em M. đã tử vong trong quá trình đưa đi cấp cứu.

Công an di lý đối tượng về hiện trường để thực nghiệm, tái hiện lại vụ án.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị đâm 1 nhát vào tay và 1 nhát vào vùng ngực gây thủng tim dẫn đến tử vong.

Quá trình điều tra gặp không ít khó khăn do thời điểm rạng sáng không có nhân chứng và khu phòng trọ cũng không có hệ thống camera. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ sắc bén, căn cứ kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường thiếu nữ gặp nạn. Sau 5 ngày điều tra truy xét, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai xác định hung thủ là Đậu Đức Mười (SN 1989, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Đối tượng Đậu Đức Mười.

Việc truy bắt cũng gặp không ít khó khăn khi đối tượng sống lang thang, không có nơi ở ổn định. Đối tượng lại có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào ngày 25/3/2020 chưa được bao lâu đã quay lại con đường phạm tội. Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với lực lượng Công an nhiều tỉnh thành như Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Đắk Lắk để khoanh vùng, truy tìm dấu vết và sau đó, bắt giữ được đối tượng.

Quá trình điều tra, nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi, cụ thể rạng sáng ngày 9/4, Mười đột nhập vào phòng trọ nạn nhân để trộm cắp, nhưng bị em M. phát hiện, lập tức Mười rút dao đâm nạn nhân 2 nhát, lấy một chiếc điện thoại hiệu Oppo rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi gây án, sợ Công an truy tìm, đối tượng trốn chạy lên Đăk Lắk cho đến khi bị bắt giữ.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất thực nghiệm hiện trường tái hiện vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Trung Nghĩa – Đức Nghĩa

Nguồn tin: Pháp Luật Plus