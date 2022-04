Thực hư chuyện U23 Việt Nam có thêm đội B, “qua mặt” HLV Park Hang Seo

Mới đây xuất hiện thông tin U23 Việt Nam có thể thành lập thêm đội B nhưng không phải do HLV Park Hang Seo mà do trợ lý HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt. Đội B này cũng sẽ gồm những cầu thủ có tiềm năng của lứa U23 nhưng chưa may mắn lọt vào danh sách triệu tập của HLV Park. Hai đội sẽ tập trung cùng một thời điểm và thậm chí có thể đá nội bộ khi cần.

Ông Gong Oh-kyun (thứ 2 từ phải sang) tạm thời làm trợ lý HLV tại U23 Việt Nam

Thậm chí nguồn tin này còn cho biết đây là đề xuất của HLV Gong Oh-kyun. Đã từng làm trợ lý của các đội trẻ, HLV Gong Oh-kyun đã có sự hiểu biết nhất định về nhiều cầu thủ trẻ của Việt Nam.

Tuy nhiên trước thông tin trên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên tiếng phủ nhận: “VFF đang tập trung và tạo điều kiện về mọi mặt để HLV Park Hang-seo cùng cộng sự và các cầu thủ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu giành HCV SEA Games 31. Sẽ chỉ có 1 đội U23 Việt Nam vào thời điểm này. Chắc chắn là như vậy. Sau SEA Games 31, ông Park Hang-seo sẽ thôi giữ chức HLV đội U23 Việt Nam mà chỉ làm công tác quản lý.

Chức HLV trưởng U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2022 sẽ chính thức giao cho ông Gong Oh-kyun. Ông Park sẽ chỉ phụ trách tuyển Việt Nam. Trong suốt quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam hướng đến SEA Games 31, ông Gong sẽ giữ vai trò trợ lý cho ông Park. Kết thúc SEA Games 31, ông Gong có quyền lựa chọn cầu thủ cho đội mình dẫn dắt. Còn lúc này sẽ không có thêm đội U23 Việt Nam nào cả”.

VFF khẳng định chỉ có 1 đội U23 Việt Nam

Trong khi đó HLV Gong Oh-kyun cũng khẳng định sẽ hỗ trợ và giúp đỡ HLV Park Hang-seo thật hiệu quả tại SEA Games 31.

“Tôi sẽ hỗ trợ và giúp đỡ HLV Park Hang-seo thật hiệu quả tại SEA Games 31 để sau đó tôi sẽ tập trung cho những giải đấu mà tôi được giao làm HLV trưởng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp nối thành tích của đội U.23 Việt Nam từ năm 2017 cho đến nay”, ông Gong khẳng idndhj.

